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Новости

Задержанный организатор покушения на Бабченко утверждает, что финансировался из частного фонда Путина

«Еспресо.TV»
01 июня 2018

Задержанный СБУ организатор покушения на журналиста Бабченко Герман подтвердил, что договаривался с людьми из России о террористической деятельности на территории Украины.

На судебном заседании по избранию меры пресечения по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко подозреваемый Герман заявил, что в России с ним контактировал гражданин Вячеслав Пивоваркин. Об этом передает «Еспресо.TV».

По словам подозреваемого Бориса Германа, его товарищ, бывший гражданин Украины, проживающий в Москве, Вячеслав Пивоварник работает в частном фонде президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Он отвечает за организацию террористических актов на территории Украины. Я пошел в контрразведку и рассказал им эту информацию. В СБУ очень много «кротов», в контрразведке их гораздо меньше, об этой операции знает всего несколько человек «, – рассказал подозреваемый.

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Герман утверждает, что целью операции было выявить российскую агентурную сеть в Украине и источники ее финансирования.

«Мы знали, что будет инсценировка. Для того, чтобы взять информацию из российского источника, нам нужно было сымитировать какую-то деятельность. Мы получили список из 30 человек и передали его контрразведке», – заявил он.

По словам подозреваемого, в Украине сейчас около 100 киллеров – выходцев из Донецкой и Луганской областей, которые якобы работают на РФ, «не имеют моральных принципов и таким образом зарабатывают на жизнь». И будто за время его сотрудничества с контрразведкой им лично было обнаружено много способов доставки денег на территорию Украины из личного фонда Путина для свержения власти в Украине.

«Есть у нас такая партия «Умная сила»– получает оттуда деньги, также в окружении Пашинского есть люди, которые финансируются этим фондом Путина. Не знаю, финансируется ли оттуда сам Пашинский», – заявил Герман.

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«Все прекрасно знали, что не будет никакого убийства», – уверяет Герман.

В своем выступлении на суде представитель прокуратуры обратил внимание на то, что Герман путается в показаниях относительно структуры подразделений СБУ, с которыми он якобы сотрудничал.

«Подозреваемый не знает, что департамент контрразведки входит именно в СБУ, это не отдельный орган. Сам подозреваемый не понимает, где он сотрудничал. То, что подозреваемый в настоящее время не дал показания, а только заявляет о причастности украинских спецслужб к организации преступления, подтверждает выводы следствия, что указанное преступление организовано с помощью представителей Российской Федерации», – добавил прокурор.

Во время заседания суда представитель обвинения заявил, что прокуратурой будет установлено по чьим указаниям действовал подозреваемый.

«В настоящее время уже установлено и подтверждено доказательствами, что подозреваемый искал исполнителя террористического акта для убийства Бабченко. Также есть доказательства, что именно подозреваемый передал денежные средства на выполнение этого террористического акта. Сначала 14 тысяч долларов, а затем еще одну тысячу. Установлены все указания исполнителю террористического акта. Это приобщено к ходатайству», – сказал прокурор.

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Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: «убийство» инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что «убийство произошло».

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали «убрать», как и Бабченко,

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Сам Бабченко считает, что через несколько месяцев попытки покушений на него могут возобновится.

«Еспресо.TV»

Tags: Аркадий Бабченко, Борис Герман, Василий Грицак, Владимир Путин, Вячеслав Пивоварник, Дмитрий Рогозин, Петр Порошенко, Россия, сбу, убийство, Украина, Юрий Луценко

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