В Евросоюзе прокомментировали инсценировку убийства Бабченко

Прежде всего во внешнеполитической службе ЕС подчеркнули, что Украина отражает российскую агрессию и имеет полное законное право на защиту своей безопасности.

В Европейском Союзе прокомментировали инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, заявив, что Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию. Об этом в четверг заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге журналистам в Брюсселе, передает «Европейская Правда».

Косьянчич отметила, что в Украины есть потребность защитить медиа и работу журналистов.

«Как вы знаете, Украина находится в очень особой ситуации, касающейся ее безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на востоке страны. В этом контексте, как и все страны, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию», – заявила Косьянчич.

Она сообщила, что по состоянию на сегодня ЕС поддерживает контакт со своими украинскими друзьями и пытается получить больше деталей по этому делу.

Косьянчич также подчеркнула, что миссия ЕС в Украине ничего не знала о проведении операции СБУ.

«Да, у нас есть миссия в Украине и она работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности. … Но операция, о которой вы упомянули, была операцией служб безопасности, украинских служб безопасности. Наша миссия не брала в этом участия», – заявила пресс-секретарь .

Косьянчич отдельная подчеркнула, что в ЕС радуются тому, что жизнь Аркадия Бабченко была спасена. «Мы счастливы, что он жив», – заявила она.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: «убийство» инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что «убийство произошло».

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали «убрать», как и Бабченко,

Сам Бабченко считает, что через несколько месяцев попытки покушений на него могут возобновится.

«Европейская Правда»