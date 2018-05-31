Взгляд из Москвы: поменяют ли Сенцова на Вышинского?

О возможности такого обмена и свое видение ситуации представил московский журналист и блогер Антон ОрехЪ. Его мнение любопытно, так дает картину взглядов интеллектуальной элиты России

Друзья мои! Давайте перестанем повторять это заклинание «режиссер Олег Сенцов». Мне уже начинает казаться, что Режиссер – это его имя, а Олег – это профессия или должность. Не имеет значения, кто он! Важно за что сидит человек и справедливо ли наказание, которому его подвергли, пишет в своем блоге на «Эхо Москвы» Антон ОрехЪ.

А то действительно создается впечатление, что Сенцова посадили за его творчество. Это в деле «Седьмой студии» важно, кто режиссер, кто художественный руководитель, а кто бухгалтер. Был бы Сенцов электромонтажником или токарем – это что-нибудь изменило бы? Токаря можно сажать черт знает за что, а режиссера нельзя?

Но это по форме. А теперь несколько слов по содержанию. В словах Дмитрия Песков я обратил внимание на его фразу, что обмен Сенцова на арестованного на Украине Кирилла Вышинского никто «не инициировал». Песков ничего просто так не говорит и фразы он строить умеет – за это ему слава и почет в Кремле. Надо ли понимать слова Пескова, как намек?

Случайно ли еще Путин провел параллель между Сенцовым и Вышинским? Случайно ли Песков подчеркивает, что Сенцова не обвиняют в подготовке теракта, а уже приговорили за это? Сенцов отбывает большой срок за тяжелое преступление и это серьезный обменный актив. Вышинского за такой актив можно отдать совершенно точно.

И я думаю, что Вышинского арестовали не случайно. Обвинения против него примерно также нелепы, как и против Сенцова. И Вышинскому шьют прямиком измену родине. Так что украинская сторона готовится к обмену, а российская сторона не отрицает такой возможности, а говорит лишь о том, что обмена никто пока не инициировал.

Мол, сделайте же нам предложение, назовите же цену. В нашей современной истории уже есть подобные примеры. Надежду Савченко меняли на наших военных Александрова и Ерофеева. Хотя это не было обменом буквально. Хотя мы говорили, что это разные истории, что торг невозможен и придумывали массу способов запутать очевидную ситуацию.

Какими бы не были сроки, обвинения и ситуации, при желании Россия и Украина быстро договорятся и поменяют Сенцова на Вышинского. Конечно, такой способ напоминает просто обмен заложниками. Но даже если и так – не важно: главное, чтобы арестованные вернулись домой к своим родным. А насчет заложников – чему удивляться, если идет война?

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»