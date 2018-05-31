У Путина ярко выражен моральный идиотизм, – социолог Эйдман

Российско-немецкий социолог Игорь Эйдман интервью «ДС» рассказал, что в Германии существует прямой подкуп элит, а многие политики находятся на российском содержании.

Российский социолог Игорь Эйдман – автор концептуального исследования по теоретической социологии и социальной истории – «Прорыв в будущее. Социология интернет-революции». Один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. Об пишет Галина Остаповец беря интервью у Игорь Эйдман для издания «Деловая Столица».

Родился в 1968 году, в семье доктора физико-математических наук в Нижнем Новогороде. Учился на историческом факультете Горьковского государственного университета, работал журналистом в ряде городских СМИ.

В 1995-2002 годах руководил PR-агентством «Центр социальных инноваций», занимался политконсалтингом, консультировал известных политиков, депутатов Госдумы.

В 2007 году опубликовал книгу «Прорыв в Будущее. Социология интернет-революции». В 2007-2010 гг. опубликовал в российской прессе цикл статей, посвящённых социально-политическим последствиям интернет-революции.

В марте 2010 г. подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти», активно участвовал в разработке социальной сети подписантов обращения.

Опубликованный Игорем Эйдманом в 2012 г. на сайте «Эхо Москвы» цикл антиклерикальных статей стал причиной обращений ряда православных активистов в Прокуратуру и Следственный комитет с просьбой возбудить против него уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса.

В 2011 г. Эйдман переехал в Германию. Живет в Берлине. Автор книги «Das System Putin: Wohin steuert das neue russische Reich?», публикуется в ведущих немецких газетах, основатель «Форума русскоязычных европейцев».

– Немецкие журналисты написали, что Путин, подарив цветы Ангеле Меркель, напомнил ей, что она в первую очередь женщина, а не влиятельный политик. Это было унизительно для нее?

– Думаю, он специально это сделал, чтобы слегка ее опустить, что называется. Путин же человек из прошлого, который живет не в ХХІ веке, а в каком-то Средневековье, когда женщины считались людьми второго сорта. Даря цветы Меркель, Путин пытался дать ей понять: «Ты, женщина, знай свое место. Может, я к тебе и неплохо отношусь, но ты все равно женщина, поэтому не пытайся тягаться со мной, брутальным мужиком».

Как сама Меркель расценила этот ход? Думаю, она подумала: «Володя опять хамит. Как неприятно». И, конечно, поняла намек. Она же его прекрасно знает, не первый раз с ним встречается. Помните, как он ее собакой испугал на одной из встреч? Вот цветы были из той же серии.

– Главной темой встречи Меркель и Путина было строительство газопровода в обход Украины – «Северный поток 2». Несмотря на протесты Украины и Польши, недовольство США, его будут строить. Почему?

– Все идет к тому, что будут строить. К сожалению, интересы бизнеса и прибыли западным элитам и особенно европейским, гораздо важнее, чем интересы народов, мир, прекращение агрессии и кровопролития.

Это характерно и для Германии. Крупный немецкий бизнес имеет интересы в России, а российские миллиардеры делают в Германии огромные инвестиции. Недавно например нашли нелегальные инвестиции санкционного бизнесмена Ротенберга. Несмотря на западные санкции, он спокойно инвестировал в немецкую недвижимость миллиард евро. Это огромные деньги. Я уже не говорю о рынке энергоносителей. Россия важна для немецкого крупного бизнеса.

Кроме того, в Германии существует прямой подкуп элит. Многие политики находятся на российском содержании. Если Шредер легально сидит на российских деньгах, то есть много людей, которые это делают нелегально. Российское политическое лобби есть во всех политических партиях.

Партии «Левая» и «Альтернатива для Германии» – пропутинские целиком. У Социал-демократов (участников правительственной коалиции) – мощнейшее пропутинское лобби. В Христианско-демократической партии (партия Меркель) тоже есть сильное российское лобби, особенно на востоке Германии. В баварской ХСС – тоже самое. Поэтому ничего хорошего ждать не приходится и удивляться тоже.

Думаю, что Меркель решение строить «Северный поток-2» тоже не нравиться, но она боится столкновения с такими мощными пропутинскими силами, в том числе в собственной коалиции.

– Выходит, что в богатой и сытой Германии присутствует факт политической коррупции и половина политического истеблишмента куплена Россией?

– Ну, не половина, а значительная ее часть. Существует же разные формы подкупа. Берем вот Шредера. Его просто на зарплату посадили. Маттиас Платцек руководит официальным российско-германским лоббистким обществом, которое занимается сотрудничеством между российским и немецким бизнесом. Это вполне легально, людей легально купили, они сидят на зарплате.

Но существуют и другие методы. Например, партия Христианско-социальный союз зависит от своих доноров в лице крупного баварского бизнеса. А он делает бизнес с крупным российским капиталом. Конечно, я не думаю, что премьер-министр Баварии берет взятки у России. Но он зависит от своих официальных спонсоров в лице крупного баварского бизнеса. А тот, в свою очередь, зарабатывает на сотрудничестве с российскими коллегами. И премьера его же бизнесмены пинают, мол, нужно договориться с Россией, мы теряем деньги из-за санкций. Нельзя говорить, что это в чистом виде такая же коррупция, как в России. Что пришел Ротенберг и принес какому-нибудь немецкому министру чемодан с деньгами. А тот «решил вопрос». Такого нет, конечно.

Во всех странах крупная буржуазия и собственники имеют большой вес. Для большинства из них деньги прежде всего. Они заинтересованы в сотрудничестве с Россией, потому что она приносит им деньги. Это все и решает.

– И россияне этим активно пользуются?

– Конечно. Меркель почему столько лет сидит в роли канцлера? Она достаточно осторожный человек. Она хоть и пытается противостоять Путину, но ни в коем случае не хочет идти против интересов своего крупного бизнеса и лоббистских группировок, которые взаимосвязаны с Россией. Видимо, там слишком большие деньги задействованы.

– Каковы вообще позиции Меркель в Германии? Канцлером Германии она стала уже четвертый раз подряд.

– Думаю, Меркель – уходящая натура. Это ее последний срок. Она, честно говоря, немцам уже поднадоела, и это было заметно по результатам выборов. Все-таки Германия – демократическая страна, и там привыкли к ротации элит. И не привыкли к тому, чтобы один человек так долго был у власти.

Многие немцы считают, что Меркель пора уходить. Все хорошо в меру, что называется. Из-за того, что она так долго находится у власти и так долго возглавляет крупнейшую Христианско-Демократическую партию, у нее нет реальных соперников. Все партийные и правительственные механизмы заточены под Меркель. Людям это не нравится, они хотят обновления и новых людей у власти.

– Можно сказать, что Германия играет решающую роль в европейской политике?

– Она играет большую роль в европейской политике, но не надо забывать, что и Франция играет довольно большую роль. Остальные страны чуть в меньшей степени, даже такие крупные, как Италия. Но, конечно, Германия в европейской политике страна номер один, а Франция – №2. Это не считая Великобритании, которая сейчас находится в бракоразводном процессе с Евросоюзом.

– На прошлых выборах в Бундестанг прошли партии правоцентристского толка. Тогда немецкие аналитики были встревожены фактом, что прагматичные немцы повелись на популизм…

– Партия «Альтернатива для Германии» заняла третье место. Она хоть и присутствует в парламенте, но напрямую не воздействует на политику правительства. Но ее относительный успех – это признак политического кризиса и недовольства части населения политикой Меркель.

Было два вида реакции: люди левых и либеральных взглядов говорили, что да, ужасно, как же так, опять эти правые наступают. А люди чуть более правых взглядов говорят, что это в значительной степени реакция на политику самой Меркель. Они считают, что она впустила неоправданно много беженцев. Тут у разных людей существуют разные позиции. Но по большему счету «Альтернатива» ни на что не влияет. Да, они активно сотрудничают с Кремлем, ездят в Крым незаконно через Россию. Но больше помочь Путину ничем не могут.

– Есть разница между Западной и Восточной Германией?

– Эта разница есть и она очевидна. Конечно, происходит определенная интеграция, но Восточная Германия до сих пор в целом беднее западной, развитие экономики ниже, уровень безработицы выше, уровень доходов и зарплаты ниже. Есть благополучные островки, Лейпциг, например, но разница есть. Это видно даже по восточному Берлину. Как говорят западные берлинцы, после объединения западной и восточной части в целом в городе стало хуже. Он стал грязнее, криминальнее и беднее. Нужны десятилетия, чтобы эта разница полностью сгладилась.

– Есть такая точка зрения, что Украина со временем может интегрировать Донбасс и Крым и это будет на подобие объединения Западной и Восточной Германии.

– Конечно, если Россия уйдет из Донбасса, Украина довольно быстро установит контроль над своими территориями и сделает это практически бескровно. Ведь если бы Россия ушла, то все это ополчение не стало бы сопротивляться украинской армии, а побежало бы вслед за своими российскими кураторами.

В этой ситуации интеграция была бы быстрее, чем было между Восточной и Западной Германией. Времени прошло меньше, ведь Германия была разделена десятилетиями, и экономика там развивалась по разным принципам. Западная Германия успела далеко убежать за эти годы.

Главное, чтобы Россия ушла, а все остальное быстро бы закончилось.

– Вы недавно у себя написали на ФБ, что русскоязычные немцы до сих пор сидят на кремлевской телеигле. Почему так?

– Старшее поколение плохо знает немецкий, привыкло всю жизнь смотреть русское телевидение. Люди помоложе говорят, что когда они приходят с работы, а трудятся тут тяжело, им нужен релакс. Даже тем, кто неплохо знает немецкий, проще смотреть ТВ на родном русском языке.

Кроме того, надо сказать, что российское телевидение очень хорошо сделано профессионально, даже вне контекста языка. Более яркие, играющие на самых примитивных (и то есть сильных) чувствах публики программы. Какие-то бесконечные сериалы, программы, шоу красочные. Поэтому русскоязычные с удовольствием смотрят российское ТВ по всему миру.

Самое страшное, что это ТВ на них действует абсолютно зомбирующее. И те, кто его активно смотрит, воспроизводят картину мира, которую оно им навязывает. Прежде всего это то, что Россия ни в чем не виновата, а во всех конфликтах, во всем негативном, что происходит в мире виновата Америка. Война в Украине? Нет, Россия не виновата, США хотели оккупировать Крым и Донбасс. В Ираке и в Сирии Америка поддерживает ИГИЛ, а Россия там за мир борется. Вот на этом бредовом антиамериканизме все держится. На любой сложный вопрос дается простой ответ – во всем виновата Америка. Это примерно также, как у Гитлера и нацистов во всем были виноваты евреи.

– Этот антиамериканский дискурс у немцев сохранился еще со времен войны?

– Это новое. В Западной Германии к американцам относились с большой благодарностью. Ведь Америка помогла по плану Маршала с восстановлением Германии. Когда была блокада Западного Берлина, американцы с самолетов сбрасывала сюда еду. Немцы это помнили и и были благодарны за это.

Но в последнее время, десятилетия поднялись антиамериканские настроения. Российская пропаганда активно работает и на немцев в том числе. Когда Германия была разделена, восстанавливалась после войны, а советская угроза воспринималась как реальность, тогда Америка была ей нужна. Сейчас ее воспринимают без былого пиетета.

А еще огромную роль в антиамериканизме последнего времени сыграл Трамп. Его тут просто ненавидят и в общем-то за дело. Для европейского либерального человека он омерзителен чисто эстетически. В Германии не принято кичиться богатством, роскошью, не принято вести себя по-сексистки, хвастаться, привирать. Демонстрировать свою крутизну перед женщинами тоже считается смешным. Трамп для немцев – позорище в роли американского президента.

А потом он еще начинает прессовать немцев по поводу вкладов в НАТО, внешнеторговых дел. У него же какая идея, что все бедную Америку обижают и на ней на халяву хотят проехаться. Вот это напряжение, которое он вносит в немецко-американские отношения, очень сильно влияет.

Большинство немцев негативно относятся и к Путину, но, судя по опросам, тех, кто не любит Трампа, еще больше. Наверное, это потому, что Путин для них как бы чужой азиатский лидер, а Трамп – лидер Америки, страны западной цивилизации и поэтому его поведение воспринимается еще более болезненно.

– Как немцы относятся к российско-украинскому конфликту?

– Есть те, кто все прекрасно понимает. Например, на нашу недавнею акцию против строительства «Северного потока-2» пришло несколько немцев, которые даже не знали русский. Основная масса, как мне кажется, понимает не до конца. Да, они понимают, что Россия неправильно себя ведет, но с другой стороны сильно действует штамп антиамериканской пропаганды. Мол, Америка тоже неправильно себя ведет, и это каким-то образом оправдывает Россию. Многие в политическом истеблишменте трактуют российскую агрессию против Украины так: там две стороны виноваты и Путин, и украинские власти.

– Новый состав российского правительства вас не удивил? Путин продолжает окружать себя только проверенными людьми…

– Что такое российская власть? Это мафия. А там свои законы. Окружишь себя непроверенными людьми, потом они башку тебе прострелят. Поэтому весь рекрутинг во власть происходит в рамках узкого круга, входящего в эту чекистскую мафию. Людей тасуют, кого-то выдвигают из вторых позиций на первые, но все это в рамках одного узкого круга. Они руководствуются законам мафии, что чужой опасен и представляет угрозу. В российской власти рассуждают абсолютно мафиозными категориями.

Вот бывший охранник Путина, который раньше был губернатором Калининградской области стал главой МЧС. А сын Патрушева, бывшего главного кагебешника и нынешнего секретаря Совбеза, который засветился в кокаиновом скандале в Аргентине, стал министром сельского хозяйства. Уже даже шутка есть на эту тему, что представитель кокаинового клана Патрушевых стал министром сельского хозяйства. Видимо, решили не зависеть от поставок кокаина из Аргентины и Колумбии. Теперь будут выращивать коку в России, и внедрять ее, как когда-то Хрущев внедрял кукурузу. В результате кока станет ведущей сельскохозяйственной культурой России. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды.

– То есть никаких положительных перемен для россиян не будет?

– Конечно, при этой мафиозной власти никаких положительных перемен быть не может. Могут быть только отрицательные перемены и, к несчастью, после чемпионата мира по футболу, можно ожидать агрессивных действий России на международной арене и против внутренней оппозиции. Позитивные перемены могут быть только после того, как эта мафия каким-то образом будет отстранена от власти.

– В последний год российская власть пытается установить очередной железный занавес, блокируя работу разных мессенджеров и сайтов. Чего она добывается в ХХІ прогрессивном веке?

– Во-первых, не все люди обладают достаточным временем, а во-вторых, не все технически грамотны. Да, некоторые пользуются анимайзерами и всякими прокси, но это делают не все. Я до сих пор сталкиваюсь с тем, что когда кидаю в «Фейсбуке» ссылку на какой-то свой материал с сайта, запрещенного в России, многие читатели не могут на него зайти.

Все-таки, это не совсем бесполезная затея блокирование сайтов. Таким образом власть пытается отрезать от информационных ресурсов массового читателя.

– Антиамериканская и антиукраинская пропаганда имеет потенциал работать? Казалось, за четыре года это все должно испариться. Нет?

– В последнее время идет работа на поддержания уровня алкоголя в крови. Сильнее народ уже не напоишь, но какой-то фоновый режим они поддерживают. Все больше и больше денег бросается в топку пропагандистских СМИ, на развитие пропаганды за рубежом. Все это для поддержания той ситуации, которой они добились.

Пока им это удается. Правда, я не уверен, что так будет и дальше.

– Вы говорите, что может быть, россияне как-то попытаются изменить ситуацию в своей стране… Вы в это верите?

Верю, почему бы и нет? Все течет, все изменяется. Это закон истории. Так происходит во всем мире. Сегодня немцы уничтожают евреев и присягают Гитлеру, а завтра они добродушные и добропорядочные бюргеры. Сегодня китайцы устраивают культурную революцию, мучают и калечат своих ученых и артистов, а завтра они мирно работают в офисах и на заводах, подымают свою экономику. Люди, народы, страны меняются. Конечно, и Россия изменится рано или поздно.

– Но после пожара в Кемерово, где заживо сгорели десятки детей, а губернатор с одного кресла переместился в другое, – не было на улицах массовых протестов…

– Протестное движение в любой диктатуре проходит через разные стадии. В СССР в 68-м году в протестах против вторжения в Чехословакию участвовали единицы. А в 1989-1991 годах на улицы вышли многие сотни тысяч людей.

Да, сейчас такая ситуация, но завтра она может измениться.

– Путин добился своих целей в Украине?

– К счастью, нет. Цель Путина – чтобы в Украине сидел его вассал. Я не поклонник Порошенко, но он не вассал Путина. Создать большую российскую колонию «Новороссия» у Путина тоже не получилось. Получил он вот эти жалкие огрызки донецкой и луганской области и не знает, что теперь с ними делать. Они для него, как чемодан без ручки – и тащить тяжело и выбросить жалко.

Да, Крым он хапнул, но главной своей стратегической цели не добился. Ему нужен был не Крым, а вся Украина. Конечно он и дальше будет пытаться как-то подчинить ее себе.

Путин может перед выборами активизировать военное давление, чтобы дискредитировать нынешние украинские власти и продемонстрировать, что они могут обеспечить безопасность для украинцев.

– Война Путину нужна для того, чтобы оставаться при власти. Разделяете ли вы этот тезис, и готов ли Путин воевать дальше?

– Путин готов воевать не только ради того, чтобы удержаться при власти. Он еще немного сошел с ума, заболел наполеоновским комплексом и манией величия. Он ведь в России уже добился всего, чего только хотел. Контролирует огромные финансовые ресурсы и необъятную власть. Все это ему уже неинтересно. Он хочет большего – быть не менее влиятельным в мире, чем президент Америки.

– Как думаете, ему чисто по-человечески жалко тех людей, которых он устраняет, разрушает семьи…

– Абсолютно нет. Мы имеем дело с человеком, у которого ярко выражен моральный идиотизм. Этот человек абсолютно бессердечный. Он не чувствует чужих страданий и чужой боли. Это видно по его делам.

Дальше будет только хуже. Человек, который столько времени имеет абсолютную власть, не может сохранить нормальную психику. Мания величия, а одновременно и мания преследования, развивается с каждым годом все больше и больше. Это вполне закономерный процесс для диктатора.

Игорь Эйдман, «Деловая Столица»