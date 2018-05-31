Кольченко объявил голодовку с требованием немедленного освобождения Сенцова

Осужденный вместе с Сенцовым по сфабрикованному делу «крымских террористов» политузник Кольченко объявил голодовку в поддержку требований Сенцова. Кольченко, так же потребовал немедленного освобождения Сенцова.

Незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом заявил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин, сообщает «Медиазона».

Лепехин рассказал, что голодовку Кольченко объявил с 31 мая. Других требований, кроме освобождения Сенцова, у него нет.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 18-й день.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что «обеспокоен этим обстоятельством».

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала не осуждать его, даже если это так.

Глобальную акцию за освобождение заложников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня, но власти Москвы не согласовали акцию в поддержку Сенцова 2 июня. Об этом в Facebook сообщила организатор акции, российская писательница Алиса Ганиева.

По ее словам, международную акцию в поддержку Сенцова планировалось провести 2 июня, однако городская власть не дала на это разрешения, сославшись на нарушение прав и интересов москвичей, которые не будут участвовать в акции.

Ганиева отметила, что поскольку никакой альтернативы активистам не предложили, то акцию планируют провести вопреки запрету.

Только что получила в Префектуре ЦАО отказ в проведении глобальной акции #SaveOlegSentsov 2-го июня в центре Москвы. Зам… Опубліковано Alisa Ganieva 30 травня 2018 р.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

«Медиазона»