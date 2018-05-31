У меня есть еще пару месяцев, – Бабченко о вероятности нового покушения на него

Отойдя от полученного шока российские спецслужбы начнут снова готовить покушение на оппозиционного журналиста Бабченко. Как полагает сам Бабченко пару месяцев передышки у него есть.

Российский журналист Аркадий Бабченко считает, что через какое-то время его жизни вновь может грозить покушение. На своей странице в Facebook он предположил, что это может произойти через несколько месяцев.

«Господи, как же это здорово – не быть мишенью. Когда ты точно знаешь – все, в этот раз все. Закончилось. Не пристрелят», – признался известный журналист и блогер.

Господи, как же это здорово — не быть мишенью. Когда ты точно знаешь — всё, в этот раз всё. Закончилось. Не пристрелят…. Опубліковано Аркадієм Бабченком 31 травня 2018 р.

«Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию», – предположил Бабченко,

«Даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени. А если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали», – считает он.

«А, значит, пару месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить: началась на тебя охота опять или нет», – признался Бабченко.

Он признался, что устал, но доволен.

Аркадий Бабченко умудрился оскорбить чувства скорбящих по Аркадию Бабченко (с). Скажите, я ахуенный чувак, ага?ЗЫ: Когда меня все-таки грохнут, кто будет скорбеть — укушу! Опубліковано Аркадієм Бабченком 31 травня 2018 р.

Бабченко не написал о спецоперации Службы безопасности Украины ничего нового и не сообщил, какие у него планы на ближайшее будущее.

Ранее президент Петр Порошенко поручил предоставить круглосуточную охрану Аркадию Бабченко и его семье. Об этом говорится в сообщении президента в Facebook.

«Вряд ли Москва успокоится – поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану», – написал президент.

ПП: Вітаю Служба безпеки України з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію… Опубліковано Петром Порошенком 30 травня 2018 р.

Также Порошенко поздравил СБУ с проведением успешной операции.

Аркадій Бабченко Сьогодні мільйони людей святкують третій день народження Аркадий Бабченко як день народження України, день народження усієї нації, яка надзвичайно класно склала іспит на державність. Я на власні очі бачив, як люди плакали і якими щасливими були, коли почули, що Аркадій живий: вони раділи як за себе. Дякую всім українцям, які проявили небайдужість, були готові боротися і діяти, щоби зберегти країну. Адже атака на журналіста, організована з території РФ, — це бажання дестабілізувати ситуацію в Україні, показати неефективність влади та, безумовно, вбити того, кого Росія боїться найбільше.Дякую Аркадію та українським силовикам за те, що не дали реалізувати цей сценарій у нашій країні. Опубліковано Петром Порошенком 30 травня 2018 р.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: «убийство» инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что «убийство произошло».

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали «убрать», как и Бабченко,

«Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, пришлось инсценировать (убийство)», – пояснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Однако ни она, ни представители СБУ пока не объяснили, как фейковая смерть помешает российским спецслужбам найти новых исполнителей для задумчивых убийств.

«Украинско-Российское обозрение»