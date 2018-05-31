У Олега Сенцова начали выпадать зубы, – Собчак

Собчак удалось побеседовать с политузником, украинским режиссером Сенцовым по видеотелефону. На уговоры прекратить голодовку, Сенцов говорит что настроен решительно и не будет менять своего решения.

Экс-кандидатка в президенты России Ксения Собчак сообщила, что ей удалось поговорить с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым и узнать о состоянии его здоровья. Об этом она написала в Twitter.

«Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение», – добавила Собчак.

У него действительно выпало два зуба ,цынги говорит пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой,бледный. #свободуСенцову — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) May 31, 2018

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала не осуждать его, даже если это так.

Глобальную акцию за освобождение заложников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

«Украинско-Российское обозрение»