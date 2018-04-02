Боевики ОРДЛО обнаружили тело пропавшего украинского военнослужащего

Обнаружено тело пропавшего в конце марта военнослужащего одного из подразделений ВСУ в зоне проведения АТО. Боевики ОРДЛО обнаружившие тело пропавшего бойца передали его украинской стороне.

Боевики нашли тело военнослужащего, пропавшего из воинской части в зоне проведения антитеррористической операции 29 марта. Об этом «Украинской Правде» сообщил пресс-секретарь штаба АТО Олег Сушинский.

«29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили его отсутствие. Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным», – рассказал пресс-секретарь.

По его словам, после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» доставили тело к месту погребения.

Как сообщалось, 29 марта в одном из военных подразделений сил антитеррористической операции исчез военнослужащий.

«Украинская Правда»