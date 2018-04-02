Украинский Крым и рок для русских

Советский и российский музыкант, композитор, певец и лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, заявил о готовности выступать в оккупированных Крыму, Донецке и Луганске. Как говаривал экс-премьер РФ и бывший же посол в Украине Виктор Черномырдин, никогда так не было и вот опять.

Отметив, что верноподданнические заявления БГ делал ни где-нибудь, а в крупнейшем государственном агентстве ТАСС (по какому поводу, что за честь оказана?), добавим, что Гребенщиков вообще часто ездит в Украину.

«Каждый год. Там живут миллионы людей, воспитанных на русской культуре. Какое мы имеем право лишать их того, что роднит с Россией? По крайней мере, я не готов под этим подписаться», – объяснил он.

Вот так вот. Все те же «Одиннарод» или «мыжебратья», и «да что вы без нас».

Музыкант также дал объяснение, почему за четыре года «Аквариум» так и не выступил в оккупированном Крыму. Думаете из принципа? Не пользоваться краденным? Не легитимизировать своим присутствием аннексию? В знак протеста против геноцида крымских татар и отсутствия свободы слова? Из уважения к украинским законам? Вовсе нет:

«После марта 2014-го нам не поступило ни одного разумного предложения по гастролям. Сделают – поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму».

Как вам? Вот просто не было достойных организаторов.

«Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления», – добавил Гребенщиков.

Интересно, упыри «ЛДНР» куда смотрят, приглашали же всяких кобзонов и чичериных раньше…

При этом музыканта не волнует возможный запрет на въезд на свободные территории Украины.

«Разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся. Мы же не к политикам едем, а к зрителям, которых за эти годы и в Украине меньше не стало, уверяю вас», – подчеркнул он.

Вот вам и «белый список». Вот вам и квоты на национальное в эфире. «Мыжебратья», «просто политики ссорятся».

Сломался рокер, несите других.

Земфира, матом потребовала не поднимать на ее концерте украинский флаг? Бывает.

Андрей Сапунов не поехал в Крым, признав факт оккупации полуострова?

Достойно, норма. Однако его группа поехала. Ну покидали там в музыкантов яйца. Но ведь, вероятно, не за позицию Сапунова, о которой было заявлено товарищами по сцене, а за серьезное опоздание начала мероприятия и за состояние, в котором находились рок-легенды. После этого Андрей из группы ушел. Но без громких личных заявлений, с ссылкой на желание заняться сольной карьерой, сообщил посредством брата… Как-то совсем не похоже на каноническое поведение рокера. Впрочем, по большому счету какая уже разница?

Выбрыки российских звезд уже почти и не трогают. Отболело, надело, сейчас новости о российских некогда любимых музыкантах чем-то напоминают круги на воде после падения в нее камня…

Пожалуй, последний раз, когда позиция российского рокера сколь-нибудь заметно царапнула автора этих строк, случилась в середине драматичного для нас 2014 года.

Тогда в ленте соцсети появляется ролик с концерта культовой российской рок-группы «Алиса». Увидев название песни, – «Эй, хохлы, вас опять нае…и!», – можно было бы мотать дальше. Однако комментарий друга «Это тот самый, что когда-то спел «В театре теней» и «Красное на черном»?» заставил – таки поинтересоваться новинкой. Как никак, а отрочество мое и многих моих друзей прошло под звуки, издаваемые Константином Кинчевым и целым рядом его коллег по рок-цеху.

Сложно сказать, что прослушивание этого «шедевра» из нового альбома «Цирк» удивило. Существенные перемены в сознании гражданина Панфилова (настоящая фамилия Кинчева) автор заметил еще лет пятнадцать назад. В принципе после диска «Черная метка», на содержании которого отчетливо сказалась дружба рок-н-рольщика с брутальщиками из «Коррозии металла», стилистически не изменилось ничего:

Эй, хохлы! Вас опять нае…и!

Кровь на губах не просохла.

Правда глаза не слепит.

Тем, кто глазел, как дохла

Сталь под напором бит.

Но содержательно изменилось все. И на месте украинских друзей я бы не расстраивался по этой причине. Более того, оставил бы эти творческие потуги нашей перестроечному отрочеству. То есть, пожалуйста, вспоминайте, додумывайте, прикола ради заглядывайте, во что превращаются те кумиры, но не бредьте всем этим. Прошлое оно и есть прошлое. И касается это, разумеется, не только «костиного» генезиса или деградации (кому как нравится).

Помнится, когда на пленочных магнитофонах мы слушали «Алису», Цоя, ДДТ, «Наутилус», «Машину времени» и т.д, особенно в кайф были вещи публицистические вроде «Мое поколение», «Перемен», «Не стреляй», «Шар цвета хакки», «Спускаясь к великой реке». Виделись они нам одновременно революционными, антикоммунистическими, но и по сути пацифистскими. В силу размеров России и ключевой роли, играемой в СССР этой республикой именно российские группы получили максимальное распространение по одной шестой части суши. Но с распадом империи, концентрацией на национальных проблемах и задачах, которые все более контрастировали с проблемами бывшей метрополии, ощущение того, что «мы вместе» естественно постепенно растворялось.

Нет, конечно, это не означает готовности, например, в конце 90-х-начале 2000-х полностью отказаться от общих некогда увлечений и вцепиться друг другу в глотки. Хотя, как пела некогда группа «Телевизор», симптомы болезни становились слишком известны. Так, голосовавший на первых президентских выборах «двумя руками» (цитата из давнего интервью) за Бориса Ельцина Кинчев, во время царствования Владимира Путина уже пел откровенно античеченскую песню с припевом «Звери они – не люди».

Впрочем, это еще можно было как-то объяснить какими-то увлечениями Кинчева славянофильскими течениями, вылившимися впоследствии в полнейшую гундяевщину головного мозга. (Перефраз выдуманного бывшим имперцем Александром Невзоровым термина «православие головного мозга». Но мы намеренно не станем ассоциировать гражданина Гундяева, нынешнего Патриарха РПЦ Кирилла с христианством вообще, и православием в частности. Это притом, что намного раньше автору имперского фильма «Наши» Невзорову Кинчев посвятил свою песню «Звезда свиней». Ибо что общего с верой в Христа имеет публичное сквернословие и откровенное пренебрежение другими народами?).

Однако я хорошо помню и то, как нынче симпатичный украинцам Юрий Шевчук на концерте в Минске уже в годы независимости говорил о «единстве славян», имея в виду, безусловно, русских, белорусов и украинцев. Не забылось и то, как на прием в Кремль ходил оплевыемый нынче в России Андрей Макаревич. Он же, кстати, выступал впоследствии на Красной площади по поводу второго, кажется, срока «Дорогого Владимира Владимировича». А ведь к тому моменту уже и «странные» взрывы домов прозвучали и «Курск» «утонул» и Вторая Чеченская громыхнула…

Но это ладно. За песни «Я пил вчера у генерала ФСБ» и «Моя страна сошла с ума» этим ветеранам многое можно простить. Но почитайте (послушайте) внимательно их интервью. В них до обидного мало знаний о нас, хотя, не спорю, их осведомленность сложно сравнить с откровенным мракобесием Кинчева. По большому счету эти уважаемые люди не столько знают, сколько умеют чувствовать и поступают согласно такой непостоянной совести.

Кто там еще? Вячеслав Бутусов, Максим Леонидов, Борис Гребенщиков, снявшиеся в марте 2014-го со словами озабоченности и призывом не допустить войну? Не остановили. Но за попытку спасибо, хотя и в ситуации, когда, как сказал экс-наутилус, не знаем кто прав, кто виноват, просто не стреляйте. Пацифизм как и двадцать лет назад – это здорово, конечно. Но если уже стреляют в тебя?

БГ после Майдана сочинил удивительную вещь «Любовь во время войны». Любовь, все на аллюзиях. Украинцы благодарны, можно увидеть все что сам хочешь. Пропагандисты не заметили, даже не занесли в список «друзей хунты».

А вот Земфиру в этот список занесли. За что? Извинилась перед украинцами. И всего-то перепела Вакарчука «Отпусти».

Мы, нет слов, оценили и благодарны. Но потом, повторюсь, была история с флагом…

В общем, друзья меломаны, не стоит создавать себе кумиров. Мы не можем знать в какой момент что переключит в голове или сердце того или иного творческого человека. Как не знаем, например, чтобы нынче пели и говорили, допустим, Высоцкий или Цой, будь они живы. Достаточно с нас разочарований позициями тех, кого любили, за последние четыре года.

Пора признаться себе окончательно: мы и они – миры параллельные. Пересекаемся – хорошо, нет – летим дальше.

Не дожидаясь пока какой-нибудь бывший кумир огорошит очередным «…но Крым наш».

Вадим Довнар, специально для «Гуляй Поля»