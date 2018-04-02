Лавров назвал конфронтацию России с Западом «детской игрой»

Министр иностранных дел России Лавров считает, что нынешняя конфронтация между Россией и Западом является «детскими играми». При этом ответственность, по мнению Лаврова, целиком и полностью лежит на западных партнерах России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена первой останавливать «дипломатическую войну» с Западом, которая развернулась после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, передает «ТАСС».

По его словам, Россия будет применять «принцип последовательности» в дипломатии.

«Если говорить, как говорили раньше в детстве, – кто первый начал, тот должен остановиться. Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим», – сказал Лавров.

Он добавил, что «не от Москвы зависит, как далеко они зайдут».

По его мнению, Запад выслал российских дипломатов «под надуманными предлогами».

Руководитель МИД РФ добавил, что британским спецслужбам, «которые известны своими способностями действовать с лицензией на убийство», и правительству, «которое хочет отвлечь внимание избирателей от неудач по Brexit», это могло быть выгодно.

«Британские коллеги заигрались», — сказал Лавров.

Он заверил, что у России не было мотивов убивать Скрипаля, а все обвинения в адрес России «возникли» накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

Руководитель российского МИДа заверил, что в РФ будут требовать «выяснении всех фактов по отравлению».

Ранее сообщалось, что в рамках расследования отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Британии допросили женщину, которая по их просьбе привезла из России гречку.

Как известно, в Великобритании возложили ответственность за отравление экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери на президента РФ Владимира Путина.

Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

Кроме этого 29 стран мира заявили о решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление скрипачей.

«ТАСС»