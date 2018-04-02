Хроника российского беспредела. «Гуманные» пытки

В такие трудные дни, как на этой неделе многие вещи начинаешь воспринимать острее. Алексей Малобродский сидит в изоляторе больше девяти месяцев. Это долго.

За эти месяцы чего только в нашей жизни не случилось. Выбрали Путина и губернаторов, Россию лишили флага, но пустили на Олимпиаду, бойня в Лас-Вегасе, бунт в Каталонии, 100 лет Революции, падение самолета, пожар в Кемерово. А человек сидит и сидит в изоляторе. За девять месяцев ребенка можно родить, пишет Антон ОрехЪ в своем блоге на сайте «Эхо Москвы».

А у Алексея Аркадьевича за это время было шесть свиданий с женой. Шесть свиданий за девять месяцев. Он никого не убил, не ограбил, не насиловал. Он не шпионил на Порошенко или Трампа. Он с юридической точки зрения еще даже не преступник. Ему выбрали такую меру пресечения. Пресекли Малобродского вот так.

А на самом деле Малобродского все эти девять месяцев пытают. Пытка – это не обязательно иглы под ногти или удар сапогом между ног. Вот и Малобродского пытали, так сказать, гуманно. Для начала он просто просидел в СИЗО месяц без предъявления обвинения. Нет у вас желания просто так посидеть месячишко в СИЗО незнамо за что? Что жену свою он видел только шесть раз за девять месяцев – я уже говорил. Понимаю, что кому-то жены и мужья так осточертели, что они бы их вовсе не видели.

Но если вы любите своего супруга, то шесть свиданий за девять месяцев – это издевательство. Причем, никакие законы и регламенты этого не требуют. Это делается исключительно по капризу следователей. Хочешь жену повидать – а хрен тебе, Малобродский, перебьешься! За все эти месяцы ему ни разу не дали поговорить с женой и дочерью по телефону.

Ни разу! Человеку, который, еще раз повторю, никого не убил, не ограбил и не насиловал и даже не был шпионом Трампа или Порошенко. И чем дольше длится его заключение, тем жестче условия. Как всегда в таких случаях узнаешь массу диких попутных деталей. Алексея Аркадьевича сейчас забросили в камеру, где 12 человек на 8 коек. Но даже безотносительно Малобродского: 11 человек на 8 коек – это нормально?

Спать на полу в прокуренной клетушке – это не пытка? Малобродский не организатор преступной группы и не главарь. Но другим фигурантам дали домашний арест. И правы те, кто считает, что из всех, кто проходит по делу «Седьмой студии» его выбрали потому, что он на вид самый слабый.

Немолодой, не очень здоровый, не Гулливер. Решили бить по нему, чтобы скорее его сломать и через Малобродского давить всех остальных, в том числе Кирилла Серебренникова. Но как говорится, «не стала Аня колоться на Петровке». Поэтому Малобродскому начали уже просто мстить. И после окончания следствия он свою семью несколько недель вообще уже не слышал и не видел.

Сейчас говорят, что курить в камере у него не будут и каждому будет полагаться личная койка. Санаторий! В общем, если поначалу сомнения и возникали, то теперь их нет. Дело это дутое и ни в чем Малобродский не виноват, как и все остальные. Нечего предъявить и ничего следствие доказать не может. Если правда на вашей стороне, вы не станете пытать человека и мстить ему.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»