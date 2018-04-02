СБУ объявила подозрение двум деятелям ОРЛО

Речь идет о двух так называемых «заместителя министрах МВД «ЛНР», их подозревают в организации и руководстве террористической группы.

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении двум так называемым «заместителям министра внутренних дел «ЛНР» и объявили их в розыск. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что в 2014 году двое жителей Луганска – участковый инспектор и уволенный оперуполномоченный местного райотдела милиции – присоединились к боевикам ОРЛО, где сейчас руководят «МВД».

«Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления ими незаконного преследования украинских граждан, участия в подавлении сопротивления террористам со стороны гражданского населения и содействие боевикам ОРЛО в противодействии силам антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

За матеріалами #СБУ двом так званим «заступникам міністра ЛНР» оголошено про підозру За матеріалами Служба безпеки… Опубліковано Служба безпеки України 2 квітня 2018 р.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (руководство террористической группой или организацией).

Согласно информации на сайте «МВД ЛНР», у «главы» этого «ведомства» Игоря Корнета есть два «заместителя» – Михаил Параскеев, занимающейся безопасностью, и Юрий Говтвин, ведающий тыловым обеспечением.

Еще двое исполняют обязанности «заместителей». Это – Роман Ведмеденко и «заместитель-начальник криминальной полиции» Михаил Ваховский.

СБУ