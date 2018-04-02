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Взгляд

Зачем Ирану украинские ракеты?

Адам Раунсли, Бетси Вудрафф, «The Daily Beast»
02 апреля 2018

В конце декабря 2017 года двое иранцев в обход эмбарго ООН на поставки оружия пытались купить в Киеве компоненты современной противокорабельной ракеты, пишет «The Daily Beast», ссылаясь на слова представителя украинской разведки.

Украинские спецслужбы задержали покупателей, обнаружив в их автомобиле ракетные детали, а также инструкцию по их эксплуатации. Один из мужчин, по словам главы СБУ Василия Грицака, назвался Абди Бияном, он являлся военным атташе в посольстве Ирана в Киеве, об этом на страницах «The Daily Beast» пишут Адам Раунсли и Бетси Вудрафф, перевод подготовлен Даниилом Непочатов на страницах «Фокуса».

Детали инцидента были засекречены, а покупателей сразу же после задержания депортировали в Иран. Во время своей последней поездки в Вашингтон Грицак уведомил о происшествии американских чиновников. Он сказал, что иранцы пытались приобрести компоненты ракеты «X-31», выпущенные в Украине.

Случившееся наглядно демонстрирует, что Иран не остановится перед любыми запретами ради приобретения оружия, которое позволит ему накалить обстановку в Персидском заливе, считает «The Daily Beast».

Дипломатическое прикрытие

«Дипломаты работают в Украине не для того, чтобы отведать котлету по-киевски, – сказал Том Карако, сотрудник Центра стратегических и международных исследований. – Они находятся там, чтобы получать подобные вещи».

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Доктор Николай Соколов, сотрудник Института международных исследований им. Миддлбери в Монтерее и эксперт по российским ракетам, сказал, что ракетные компоненты на фотографиях, которые имеются в распоряжении The «The Daily Beast», выглядят как части «Х-31». «Скорее всего, это ракета «Х-31», – добавил Бехнам Бен Талеблу, научный сотрудник Фонда защиты демократии, специализирующийся на ракетах, который также просмотрел фотографии. – В Иране уже есть множество китайских противокорабельных комплексов и их иранских вариантов. Если бы Тегерану удалось завладеть «Х-31», его влияние в Персидском заливе значительно увеличилось бы».

«Х-31» – это разработанная в России противокорабельная ракета, которая может летать над поверхностью моря со сверхзвуковой скоростью. Такие ракеты позволят Ирану атаковать военно-морские силы США и их союзников. Также оружие может использоваться против коммерческих кораблей, проходящих через Ормузский пролив, который разделяет Иран и ОАЭ. По данным правительства США, в 2016 году через пролив ежедневно транспортировали 18 млн баррелей нефти. В ответ на напряженность в отношениях с США и Европой Иран неоднократно угрожал закрыть его. Поэтому растущие возможности Исламской республики уничтожать неугодные суда могут иметь экономические и военные последствия.

Гробовое молчание

Согласно заявлению, опубликованному Управлением морской разведки США в 2017 году, приобретение корабельных крылатых ракет является одним из четырех основных направлений, которые вооруженные силы Ирана считают приоритетными. В случае крупного конфликта в Персидском заливе Армия Ирана, вероятно, будет использовать их, а также быстроходные корабли, небольшие лодки и морские мины, чтобы закрыть пролив или ограничить к нему доступ. Руководство страны считает, что на ранней стадии конфликта гибель вражеских кораблей сломает политическую волю противника, он откажется продолжать военную кампанию против Ирана.

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«Иранские военные давно практикуют нападения на корабли американских военно-морских сил в Персидском заливе, хотя подобных случаев стало меньше, когда президентом США стал Дональд Трамп», – сообщил представитель Центрального командования США.

Представитель миссии Ирана в ООН не отреагировал на многочисленные просьбы рассказать, согласно ли его правительство с заявлениями СБУ. Пресс-секретарь ЦРУ также отказывается от комментариев. Остается неясным, пишет «The Daily Beast», сообщили ли украинские власти об инциденте в ООН. Представитель миссии Украины в ООН сказал, что у него нет информации по этому вопросу.

Изъятые части ракет.

Ранее нечто подобное уже случалось в Украине. В 2005 году украинские прокуроры рассказали, что в 2001 году из Украины в Иран незаконно вывезли воздушные крылатые ракеты «Х-55». Это стало возможным благодаря коррумпированным чиновникам в правительстве, которые, видимо, прикрыли иранцев. Эксперты в области ракетостроения считают, что именно «Х-55» легла в основу иранской крылатой ракеты «Сумар», о которой стало известно в 2015 году.

«The Daily Beast» напоминает, что в середине 2000-х США предупреждали Украину о том, что «Запорожская региональная внешнеэкономическая ассоциация» в 2004 году продала иранцам металл, необходимый для строительства баллистических ракет. За это компания попала под американские санкции.

Адам Раунсли, Бетси Вудрафф, «The Daily Beast»

Tags: Иран, ракеты, Украина, шпионаж

© Гуляй Поле

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