Гребенщиков готов выступить на оккупированных территориях

Советский и российский музыкант, композитор, певец и лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, заявил о готовности выступать в оккупированных Крыму, Донецке и Луганске

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Гребенщиков отметил, что часто ездит в Украину.

«Каждый год. Там живут миллионы людей, воспитанных на русской культуре. Какое мы имеем право лишать их того, что роднит с Россией? По крайней мере, я не готов под этим подписаться», — объяснил он.

Музыкант также дал объяснение, почему за четыре года «Аквариум» так и не выступил в оккупированном Крыму.

«После марта 2014-го нам не поступило ни одного разумного предложения по гастролям. Сделают — поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму», — поделился Гребенщиков.

«Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления», — добавил он.

Музыканта не волнует запрет на въезд в Украину.

«Разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся. Мы же не к политикам едем, а к зрителям, которых за эти годы и в Украине меньше не стало, уверяю вас», — подчеркнул он.

Напомним, Гребенщиков считает преступлением и позором тот факт, что останки таких палачей, как Иосиф Сталин и Владимир Ленин, находятся в Москве на Красной площади.

ТАСС