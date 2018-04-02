Из киевского суда отозвали иск о запрете Партии регионов

Общественная организация «Всеукраинское бюро расследования» отозвала свой иск к Министерству юстиции Украины о запрете Партии регионов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева.

«В судебном заседании Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение — оставить без рассмотрения административный иск общественной организации «Всеукраинское бюро расследования» к Министерству юстиции Украины, третье лицо — Политическая партия «Партия Регионов», — сказано в сообщении.

Истец просил суд признать противоправным бездействие Минюста по непринятию мер по запрету «Партии регионов». Также он просил обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины «Партии регионов» и отменить государственную регистрацию партии.

«ДС»