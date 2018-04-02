С открытым забралом. Империя не отпускает Латвию

Латвийский президент Раймонд Вейонис провозгласил поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход школ на обучение на государственном языке. Этому решению предшествовала ожесточенная политическая борьба, которая происходила — и будет происходить — не только в кабинетах чиновников и депутатов, в парламенте и органах местного самоуправления, но и на улице.

С осуждением реформы уже выступило российское внешнеполитическое ведомство. Ориентирующийся на Кремль Русский союз Латвии готовит в стране очередные акции протеста. И это при том, что русский язык никуда не девается из системы образования Латвии. На нем по-прежнему будет преподаваться половина предметов обучения в начальной школе, до 7 класса.

Латышский язык вступает в свои права только после 7 класса и это только в государственных школах. Откуда же такая истерика?

Ответить на этот вопрос можно только если понимать, как функционирует политическая система Латвии. Электоральное поле этой страны и спустя 27 лет после провозглашения независимости разделено между латышскими и русскими партиями — причём речь, как правило, идёт даже не об этническом происхождении, а о степени интеграции в общество. А интеграцию эту, разумеется, обеспечивают язык и образование.

В результате правительство Латвии все эти годы формируется по критерию национального единства. Все латышские партии, как правило, объединяются в правящую коалицию, а русские партии остаются в оппозиции.

Совершенно не важно, либерал ты или консерватор, этнический националист или сторонник европейских ценностей — важно то, на каком языке разговаривают твои избиратели и какой телеканал они смотрят.

Поправки к закону об образовании должны хотя бы в будущем разрушить стены языкового гетто. И понятно, почему у них так много оппонентов. Почему против Кремль, который рискует окончательно утратить своё пагубное влияние на балтийскую страну. Почему против русскоязычные политики, которые рискуют лишиться электората. Почему против русскоязычные учителя, многие из которых вечером смотрят московское телевидение, а утром вдалбливают чужую шизофрению в детские головы.

Почему во главе кампании против закона — депутат Европарламента Андрей Мамыкин, который вначале паразитировал на языковых проблемах как журналист, а потом получил мандат в Страсбурге. Потому что если бы Латвия обеспечила своим жителям достойное образование на государственном языке лет 10-15 назад, никакого депутата Мамыкина, который пропагандирует русский мир за деньги европейских налогоплательщиков, просто не существовало бы.

Всем этим людям есть что терять. И России есть что терять.

Именно поэтому образовательные реформы вызывают такое сопротивление бывшей империи. Ведь и Партия Регионов, которая чуть было не уничтожила наше государство, тоже была «русскоязычной» партией, партией имперского реванша и имперского влияния.

Пока электорат все еще разделён по языковому принципу, у России всегда будет шанс восстановить или усилить своё влияние. Просто из-за войны в Украине Кремль не действует тут самостоятельно, чтобы не мешать сторонникам спасительной для него идеи «какая разница?». А в Латвии Москва действует, не скрываясь.

Виталий Портников, «Эспресо.TV»