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Новости

В Киеве свободно работают российские шпионы, насаждая «русский мир» (ВИДЕО)

«Гуляй Поле»
02 апреля 2018

В украинской столице свободно работают российские шпионы. Они действуют под «крышей» посольства РФ в Украине и Российского культурного центра.

Об этом в своем репортаже для «ТСН Тиждень» рассказал репортер Сергей Гальченко.

По его информации, российская агентура активно встречается в Украине с представителями УПЦ МП, руководителями СМИ, политиками, музыкантами. В материале также приводятся неоднократные случаи, когда сотрудники посольства РФ в Киеве попадали в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии.

«Гуляй Поле»

Tags: киев, Россотрудничество, шпионаж

© Гуляй Поле

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