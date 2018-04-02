В Киеве свободно работают российские шпионы, насаждая «русский мир» (ВИДЕО)

В украинской столице свободно работают российские шпионы. Они действуют под «крышей» посольства РФ в Украине и Российского культурного центра.

Об этом в своем репортаже для «ТСН Тиждень» рассказал репортер Сергей Гальченко.

По его информации, российская агентура активно встречается в Украине с представителями УПЦ МП, руководителями СМИ, политиками, музыкантами. В материале также приводятся неоднократные случаи, когда сотрудники посольства РФ в Киеве попадали в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии.

«Гуляй Поле»