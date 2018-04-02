Рухнул первый беспилотник «Почты России»

Беспилотник «Почты России», который должен был доставить посылку из Улан-Удэ в соседнюю деревню, потерпел крушение сразу после взлета, врезавшись в дом, пишет издание FlashSiberia. Это был первый рейс по доставке почтового груза с помощью беспилотного летательного аппарата в истории российской почты.

В торжественном запуске аппарата принимали участие глава Бурятии и генеральный директор «Почты России». «Я очень рад, что мы сегодня здесь запускаем этот проект, который должен стать успешным», — заявил глава компании.

Но сразу после взлета беспилотник врезался в жилой дом и рухнул на землю. При инциденте никто не пострадал, а сам аппарат восстановлению не подлежит. По мнению сотрудников почты, одной из причин крушения беспилотника могли стать WiFi-точки, которые «сбили с толка» БПЛА.

«Почта России» планирует использовать беспилотники для доставки груза в труднодоступные районы в регионах страны.

FlashSiberia