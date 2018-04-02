Российский посол обвинил британские спецслужбы в отравлении Скрипалей

Посол России в Великобритании Александр Яковенко уверен, что за «делом Скрипаля» стоят британские спецслужбы

«У нас очень серьезные подозрения, что эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами, с нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры. Вот, собственно, реалии и приводят нас к заключению о том, что это провокация спецслужб», — заявил Яковенко в интервью одному из российских телеканалов

«Я думаю, что в этот раз, как в случае с делом Литвиненко, как в случае с делом Патаркацишвили, Березовского, Перепеличного, Глушкова, эту информацию в этот раз засекретить не удастся. Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля, британцам придется отвечать», — подчеркнул он.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

«НТВ«