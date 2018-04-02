«Валить» ли из России. Мысли москвича

Новый месяц, новый понедельник. Последняя неделя марта с ее болью, кровью, слезами, страхом, гневом, трауром для большинства из нас стала страницей прошлого, которую хочется поскорее перевернуть. Я сам всю неделю жил в водовороте информации о смерти и испытал облегчение, поменяв в Facebook черную аватарку на обычную. Но это облегчение не страхует от того, что траурные аватарки больше не пригодятся. Моя реплика – для тех, кто продолжает задавать вопросы, прежде всего самому себе.

Один из самых популярных советов, который я встречаю на страницах соцсетей после катастроф в России, звучит примерно так: «Если есть возможность – надо валить из этой страны или, как минимум, вывозить детей. Потому что здесь все разваливается и дальше будет хуже. Потому что тут такая власть и такой народ, и перемен на нашем веку мы уже не дождемся».

Я не осуждаю тех, кто давно или недавно потерял веру в страну, в народ, кто уехал или собирает чемоданы. Я терпеть не могу патриотический пафос, да и сам с детства склонен к перемене мест.

Но я точно знаю: есть вещи, которые зависят именно от меня. Есть простые человеческие качества, без развития которых в себе я и мои близкие будут уязвимы везде – хоть в Финляндии, хоть в Америке, хоть в Сингапуре. Конечно, степень уязвимости будет отличаться: есть страны, города и районы, где я приду на все готовое, где власть и общество будут заботиться обо мне как о любимом ребенке или дедушке…

«Зачем быть рабом в собственной стране, если можно уехать в другую и стать свободным?» — еще одна фраза из ленты комментариев к очередному посту про Кемерово всплывает у меня перед глазами и тут же сталкивается с другим вопросом: «А что было сейчас, например, с Америкой, если бы так же в середине прошлого века рассуждал Мартин Лютер Кинг?»

Я, повторю, искренне никого не осуждаю. Если хотите, я просто вслух задаю вопросы себе и, пользуясь профессиональным положением, делюсь своей рефлексией с вами.

Конкретно мне трагедия в Кемерово напомнила, прежде всего, о моих личных Ответственности и Осознанности. На мой взгляд, именно этих качеств мне и многим моим соотечественникам не хватает для того, чтобы жизнь вокруг стала лучше.

Я в эти дни много читал, писал, общался с коллегами, ездил почтить память погибших на Пушкинскую площадь. Но я ни разу – пока не прочел статью Светланы Миронюк – не задался вопросом: «А насколько эффективен окажусь я, если пожар вспыхнет рядом?» И, прочитав, понял, что ничего на самом деле не знаю о собственных возможностях, техниках обеспечения безопасности и спасения жизней в случаях техногенных катастроф. В отличие от моей жены, я на следующий день после трагедии не пошел в детский сад проверять, как действует схема эвакуации, где расположены аварийные выходы, огнетушители, и насколько регулярно все это проверяется.

В эти дни я не раз высказывался о необходимости развития демократических институтов и местного самоуправления, без которых невозможна подотчетность власти народу и их нормальное взаимодействие в критических ситуациях. Но я только сейчас вспомнил, что в прошлом году проигнорировал все объявления о сборе жильцов нашего дома, поскольку только снимал в нем квартиру и подсознательно не считал, что эти собрания меня касаются. И да, когда несколько дней назад к нам в дверь постучал новый участковый, я отказался разговаривать, сославшись на неотложные дела –просто потому, что не люблю общаться с представителями власти. Я даже не поинтересовался, могу ли быть ему чем-то полезен – ведь это он по идее должен быть полезен мне, а в тот момент мне он точно был не нужен.

Теперь о власти. Я много критиковал эту власть, но, если быть честным перед собой, внутри я никогда не ощущал собственную ответственность за то, что она делает в моей стране и за ее пределами. Я многое не принимал, осуждал, презирал, но на самом деле не осознавал связи. В буддизме это называется коллективной кармой — когда ты в ответе не только за то, что творишь сам, но и за то, что делают или не делают люди, с которыми ты живешь рядом.

Лично меня трагедия в Кемерово сделала в мои 46 немного взрослее. Буду рад, если мысли, которыми я поделился с вами сейчас, помогут повзрослеть кому-то еще – и тем, кто собирается «валить из страны», и тем, кто, несмотря и вопреки, останется.

Станислав Кучер, «Коммерсант. FM»