Не до реформ. Медведев усидит

В России вновь громкие аресты. Тверской районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца владельцев холдинга «Сумма» — миллиардера Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, а также экс-главу компании «Интэкс» Артура Максидова. Предпринимателей напрямую связывают с окружением Дмитрия Медведева, а их задержание называют ударом по премьер-министру. Но у Медведева все равно остаются высокие шансы на переназначение.

Последние события в стране несколько отвлекли от главной политической темы — жесткой борьбы за пост номер два в государстве — премьер-министра. Есть еще одна важная особенность нынешней российской действительности — когда арестовывают какого-нибудь крупного и влиятельного деятеля, мало кто думает, собственно, о его виновности или невиновности. Главные вопросы в таких случаях — кому это нужно? Под кого копают? Или кому обвиняемый перешел дорогу?

Сейчас практически нет сомнений: арест братьев Магомедовых — удар напрямую по ближайшему окружению Дмитрия Медведева. Ведь по российской традиции крупных бизнесменов отождествляют с тем или иным политиком, а подъем обоих предпринимателей пришелся как раз на президентство нынешнего премьера. Непосредственным их куратором, согласно неподтвержденной, но очень похожей на правду информации, является вице-премьер Аркадий Дворкович. Скорее, даже не он, а его супруга Зумруд Рустамова. Она родом из Дагестана и является как бы связующим звеном малой родины и властного олимпа, в прошлом большой госчиновник, в настоящем — бизнесвумен.

Не трудно догадаться, что при допросах братьев Магомедовых периодически будет всплывать та или иная информация, связанная с выдачей разрешительной документации, оформлением подрядных работ и так далее. Так что при желании найти компромат на высоких руководителей труда не составит.

Аркадий Дворкович относится к так называемым системным либералам и курирует самые важные направления национальной экономики, в частности, ТЭК и транспорт. Понятно, что любая из так называемых олигархических группировок не прочь побороться за столь «рыбное» место. От Дворковича цепочка тянется к непосредственному куратору либерального экономического блока — Игорю Шувалову — а там и до Медведева недалеко.

В свое время арест Алексея Улюкаева считали как раз подкопом под экономический блок, но тогда никого свернуть не удалось. Зато бывший глава Минэкономразвития, как говорится, зашел на жесткую посадку.

Сумеет ли Медведев удержаться? Ответить на это вопрос может только один человек — избранный президент России. Именно Владимир Путин является главным арбитром между разными антагонистическими группировками.

Возможно, премьер и устоит, но вот в том, что ему удастся сохранить костяк своего правительства, есть большие сомнения.

Тем более арест Магомедовых, возможно, не последний козырь его многочисленных противников. Хотя, надо отметить, в течение всех шесть лет премьерства Медведева ходили слухи о его скорой отставке. Были моменты, когда говорили, «сейчас точно все, он уходит». Но нет — Дмитрий Медведев доказывал свою полную политическую устойчивость.

Что здесь главное? И почему у Медведева остаются высокие шансы на переназначение? Потому что мало кто из нынешних политических игроков захочет занять эту должность. Задачи поставлены глобальные, а средств под них не так много. В условиях же враждебного внешнего окружения дешево занять деньги за границей не получится. Значит, придется изыскивать ресурсы внутри страны и проводить так называемые непопулярные меры. Кроме того, обостряется подковерная борьба, потому что хороших активов все меньше и меньше.

В таких условиях никто ни о каких реформах уже не думает — надо просто отбиваться от недоброжелателей. Поэтому вряд ли в такой ситуации премьером захочет стать, например, Алексей Кудрин или какой-либо другой реформатор — себе дороже.

Сейчас писать программы и в меру критиковать власть куда надежней, чем выдвигаться на передней край противостояния. И, наконец, расстраивает, что такая ситуация вряд ли пойдет на пользу стране и принесет процветание рядовым гражданам.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»