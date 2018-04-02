Надо бороться с Россией, а не Путиным: Муждабаев указал на ошибку украинцев

Основная ошибка украинцев в том, что они считают, что воюют с Путиным, а не с Россией. Такое мнение InfoResist высказал журналист, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Журналист также отметил, что его не удивляют заявления жителя Кемерово Игоря Вострикова, потерявшего при пожаре в ТЦ всю семью.

«Меня шокировало удивление украинцев… Просто шокировало. Для меня с Россией давно всё ясно. Здесь стало ясно всё ровно 4 года назад. Когда она, наверное, сошла с ума от аннексии Крыма. Ровно в этот момент произошло полное слияние власти и общества. И поэтому все разговоры на тему плохого Путина и хорошего … и так далее давно не имеет смыла. Там произошло то, что произошло в Германии где-то к году 1936. Когда практически не осталось не согласных, а кто был не согласен в основном уехал. И то, что сейчас мы видим в России это уже где-то год 1939-1940. Это когда большинство населения, подавляющее, поддерживает Путина, поддерживает власть по тем или иным причинам. Это такая смесь страха, безнадёжности любви к хозяину, к барину, к царю многовековая. И вы никогда не разберётесь, и не надо в этом разбираться», – сказал он.

Муждабаев считает, что просто надо относиться к России как к какому-то такому германскому рейху. «И не нужно выяснять, кто там больше любит Гитлера, кто меньше. Кто там доволен Геббельсом, а кто-то предпочёл бы на его место кого-то другого. Это не имеет для остального мира ровным счётом вообще никакого значения. И я даже больше скажу, даже существование Путина не имеет для мира никакого значения. Потому что Путин это такая материализация чувственных иллюзий россиян. Есть такой фильм «Формула любви». Там этот мальчик, сын помещика, который хотел, чтобы мечта сбылась и статуя в саду, которую он обожал, ожила».

Вот эта скульптура и есть Путин, считает журналист.

«Это материализация чувственных иллюзий россиян. Это то, чего они хотели. Это они сами. И никакого насилия над большинством, над 90 процентов россиян Путин не совершает. Ни морального, ни физического. Например, я уверен, что этого Вострикова никто вообще не трогал пальцем, и никто ему не угрожал. Потому что им просто так удобно жить. Вот и всё. У них во всём этом, когда дети сгорают в торговом центре, в своём городе в Сибири, все равно виновата Украина там, враги. То есть никогда они это не спроецируют на Путина. Потому что это всё равно, что обвинить в гибели детей самих себя,» – отметил Муждабаев.

По словам журналиста, фундаментальная ошибка украинцев в том, что они считают, что воюют с Путиным, а не с Россией.

«Я удивлён, что украинцы многие до сих пор этого не поняли. Даже журналисты не поняли. А вот на западе тем более. Я просто устал объяснять, что дело вообще не в Путине, а дело в русской ментальности вот этой. Что великая Россия всех побеждает и всех имеет. И вот Путин может умереть, может уйти в отставку это не имеет никакого значения. Они найдут нового. Поэтому это закончится только тогда, когда при слове «великая Россия» русский человек будет вздрагивать как при слове великая Германия немец вздрагивает,» – отметил заместитель генерального директора телеканала ATR.

«Эта страна — это идеология превосходства русского, должна потерпеть какое-то поражение как идеология превосходства немецкого. И тогда только перестанут появляться новые Путины. Когда люди, которые высказывают идеи какого-то превосходства русского над другими, над украинцами, над кем угодно, когда такие политики не будут пользоваться спросом», – резюмирует он.

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