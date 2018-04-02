Кто такой пранкер Вольнов, которого ищет Следком РФ и кадыровские головорезы?

Вольнов (Никита Кувикин) уроженец ныне оккупированного Донецка, проживавший последнее время в России, сейчас Бог знает где. Но, как говорят знающие люди, тусующийся сейчас в Европе Вольнов — это технология российских спецслужб «работы от обратного».

Он вроде как работает с «патриотических украинских позиций», но на самом деле работает во вред Украине. «Героизация» Вольнова здесь «ах какой парень» напоминает многие другие аналогичные примеры «русских консерв», например, Савченко с «трезубом» и «факами» в российском суде. Сейчас ему русские СМИ и некоторые украинские «консервы» — типа Погребинского, плотно рисуют связь с украинскими спецслужбами, а в России по классике «преследование», чтобы потом ещё можно было просить убежище в Европе, как это было с некоторыми «чеченскими повстанцами», например, всем известным ИГИЛовцем Ахмедом Чатаевым (недавно ликвидирован грузинским спецназом в Тбилиси).

Его пранком с Кемерово русские закрыли — недовольство общественности (паника и фейки о жертвах были типа инспирированы спецслужбами Украины), дополнительно навязали негативный образ украинцев, как «отморозков», и т.д. Плюс он, как Настя Рыбка, тоже по своему оказался близок к господину Навальному, и ведёт себя дальше уверенно и нагло (даже не боится Кадырова)…и разогревает этот вопрос…раздавая направо и налево всевозможные интервью «украинского героя». Да и появление на Lenta.ru, разоблачения «очередного пранка Вольнова» от ГРУшника Александра Коца, который не очень любит, когда его используют на «подыгрышах» легенд, только указывает на «особый статус вопроса». А если надо его и в расход пустят, ещё покажут русскому пиплу — у нас руки длинные. При этом русский пипл будет в диком восторге, что этого «украинского мерзавца» , который «плясал на костях кемеровских детей» нашли и шлепнули. И Вова — для ваты опять «красавчик».

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