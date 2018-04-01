В России анонсировали посещение Крыма делегацией немецких депутатов

В России заявляют, что в Крыму ожидают новой делегации немецких депутатов от партий «Левые» и «Альтернатива для Германии». Об этом заявляют оккупационные власти полуострова.

В аннексированном Крыму ожидают визита еще одной делегации из Германии в составе представителей партий «Левые» и «Альтернатива для Германии». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя комитета «парламента» Крыма по межнациональным отношениям, главы крымской немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля.

«К нам приедут депутаты региональных парламентов от партий «Левые» и «Альтернатива для Германии». Кроме того, от партии «Альтернатива для Германии» будет несколько депутатов из бундестага. В делегацию также войдут немецкие бизнесмены.

По его словам, делегация примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится с 19 по 21 апреля.

«Еще четыре человека прибудут из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии намного больше, чем мы можем сегодня принять», — добвил он.

Гемпель подчеркнул, что в делегацию войдет порядка 20 человек.

Как известно, вечером 3 февраля 9 немецких депутатов приехали в оккупированный Крым.

В состав делегации, которая находилась на оккупированном полуострове до 9 февраля, вошли депутаты от партии «Альтернатива для Германии» из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.

Судя по всему, немецкие депутаты прилетели в Крым с территории России, нарушив таким образом украинское законодательство.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту визита в оккупированный Крыму группы депутатов из Германии.

РИА «Новости»