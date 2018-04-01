Туск намерен сохранить единство Европы в отношение к Украине

Президент Европейского совета Туск считает важным сохранение положительно атмосферы вокруг Украины на фоне растущей напряженности отношений Европы с Россией.

Польша всегда отстаивала интересы Украины на Западе и «было бы очень плохо, если бы Варшава потеряла возможность делать это и в дальнейшем». Об этом в интервью польскому телеканалу «TNV24» заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

«Отношения ЕС с Россией исключительно напряженные и поэтому мы, поляки, имеем очень важные интересы, связанные с географией. Еще раз повторю: я бы ожидал большую и более позитивную активность со стороны Варшавы, поскольку очень важно удержать положительную атмосферу вокруг Украины», – подчеркнул Туск.

«Это первоочередная дело, но за последние два года появились вопросы относительно политической поддержки Польшей Украины», – добавил он.

«Польша не может затормозить в ЕС все негативные процессы, например, продвижение в Европе проекта «Северный поток-2″, но Варшава должна быть безусловным лидером в поддержке независимости Украины и своего рода политическим опекуном украинских интересов», – отметил президент Евросовета.

Туск сказал, что его политической целью в Брюсселе является удержание единства ЕС в отношении Украины и агрессии РФ на Донбассе.

Также он заявил, что многие страны хотят иметь хорошие экономические отношения с Россией и не готовы любой ценой идти на обострение с ней. Поэтому, его задача – «сделать все возможное, чтобы ЕС действовал как одна зрелая политическая организация».

«Поэтому, не было никаких сомнений, что дело Скрипача и реакция на нее РФ требуют солидарности с Великобританией. Я был удивлен масштабами поддержки даже среди тех политиков, которые доныне были очень дружелюбно настроены к президенту Путину и России», – подчеркнул он.

«Мир настолько сложный и полон угроз на глобальном уровне, что единство ЕС сегодня должно быть как в делах отношений с Россией, так и Китая или США», – убежден Туск.

«TNV24»