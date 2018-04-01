Хроники ОРДЛО: «профилактические убийства», нарушение перемирия и угроза экологии

В ОРДЛО напрочь игнорируют угрозу серьезно экологической катастрофы – опасность радиационного заражения грунтовых вод на месте подземного ядерного взрыва в ныне закрытой шахте. Несомненно головы глав оккупационных администраций заняты решением задачи, как обмануть наблюдателей ОБСЕ и не соблюдать условий перемирия и рекрутировать побольше «пушечного мяса».

Если кто-то из оккупантов, нарушая перемирие, продолжает рассчитывать на «слепоту и глухоту» Хуга и его подчиненных, то стоит их разочаровать – наблюдатели ОБСЕ фиксируют в последнее время на Донбассе буквально каждый выстрел. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук, начиная обзор событий в ОРДЛО с рассмотрения угрозы экологической катастрофы на малой родине беглого экс-президента Виктора Януковича.

ОРДО-забавы с радиацией

То, что оккупанты игнорируют любые угрозы экологической катастрофы в захваченных ими отдельных районах Донетчины и Луганщины, было известно давно. Повсеместно в горняцких городах и поселках жалуются на прекращение водоотвода шахтных вод, из-за чего та уже затапливает подвалы многоэтажек и частного сектора, а жидкость из местных колодцев окончательно становится непригодной не то что для питья, но даже для технических нужд – слишком большая концентрация солей. Но когда «минугля ДНР» недавно громогласно объявило о своем решении уже с 14 апреля сего года полностью остановить откачку воды с закрытой шахты «Юный коммунар» близ оккупированного Енакиево, начав демонтировать насосное оборудование, жители малой родины Януковича всполошились не на шутку.

Все дело в том, что именно на «Юнкоме» в 1979 г. на глубине 900 м был произведен подземный ядерный взрыв. С какой целью был проведен данный эксперимент под названием «Кливаж», доподлинно неизвестно – материалы об этом испытании то ли с использованием урана, то ли плутония до сих пор засекречены и хранятся в Москве. Однако после закрытия шахты в начале 2000-х украинская власть решила от греха подальше держать радиоактивную капсулу в сухом состоянии и откачивать из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации в грунтовые воды и на поверхность.

Теперь же некие «научные институты ДНР» сделали однозначный вывод: «Мокрая» консервация объекта «Кливаж» шахты «Юный коммунар» не приведет к загрязнению экологии». После чего коллаборанты из российской оккупационной администрации в ОРДО наперебой стали разглагольствовать, что, мол, мнение о «сухой» консервации сформированной ядерным взрывом капсулы – это просто бытовые слухи, а радиационный фон на «Юнкоме», как установили те же анонимные «ученые», даже в разы ниже нормы. Поэтому шахтные насосы можно смело снимать и продать на металлолом. Правда, кроме реальных перспектив насосов мало кто из местных жителей этим басням верит, зато многие уверены, что радиация скоро явно выйдет наружу, загрязнив радионуклидами не только Енакиево и все ДНР, но и ЛНР, а также как минимум соседнюю Ростовскую область России.

«Пасхальное перемирие» для Хуга

Ровно в полночь 30 марта по всей линии разграничения с ОРДЛО началось «пасхальное перемирие» – третье по счету с начала года и двенадцатое за все время войны на Донбассе. «Готовясь» к новому псевдозатишью, подразделения российской оккупационной армии активно выстреливали все свои боекомплекты (только за 28 марта – 54 обстрела украинских позиций). А обе оккупационные администрации с центрами в Луганске и Донецке принимали иностранных гостей. Так, к ним по очереди решил наведаться заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, причем из ЛНР в ДНР он решил добраться на единственном тут поезде дальнего следования Луганск – Ясиноватая.

Хуг и для Пасечника, и для Захарченко не уставал повторять, что пора, дескать, «налаживать диалог для ослабления напряженности». Коллаборанты, конечно, утвердительно кивали в ответ и даже предлагали угоститься своими пирожками, от которых швейцарец предусмотрительно отказался. Но те все равно были уверены, что смогли обмануть Хуга имитацией соблюдения режима тишины, а также своими сладкими речами типа «в связи с достигнутыми договоренностями Трехсторонней контактной группы, которые направлены на соблюдение Минских договоренностей по соблюдению режима прекращения огня в рамках «пасхального перемирия», приказываю командирам…».

Хотя уже до вечера 30 марта было зафиксировано 16 обстрелов боевиками позиций ВСУ, в результате которых один украинский воин погиб и еще трое наших бойцов были ранены. И если кто-то из оккупантов, нарушая перемирие, продолжает рассчитывать на «слепоту и глухоту» Хуга и его подчиненных, то стоит их разочаровать – наблюдатели ОБСЕ фиксируют в последнее время на Донбассе буквально каждый выстрел, а не то, что массированные обстрелы. Например, с 1 января по 23 марта 2018 г. СММ ОБСЕ зарегистрировала более 10100 случаев нарушения режима прекращения огня в зоне АТО.

Что такое «профилактическое» убийство

Прикрываясь «пасхальным перемирием», командование 1-го (ОРДО) и 2-го (ОРЛО) армейских корпусов ВС РФ продолжает активно готовить «пушечное мясо». Командиров отдельных боевых отрядов отправляют на переподготовку в части российского Южного военного округа, принимая оттуда новые порции наемников-россиян, а среди местного населения оккупированного Донбасса продолжается глобальна «мобилизация» так называемых «резервистов».

Чтобы избежать такой участи, жители ОРДЛО идут на всяческие ухищрения – кто-то предоставляет в «военкоматы» справки о болезни, некоторые увольняются с работы или меняют место жительства без регистрации по новому адресу, кто-то вообще вынужден выехать за пределы оккупированных Россией территорий. В ответ оккупанты рыскают в поиске новых «рекрутов» практически везде – и в учебных заведениях, и на еще работающих предприятиях, и даже на рынках, в транспорте и парках. У случайно попавшихся в поле зрения изымаются паспорта, за которыми необходимо идти в «органы власти», где уже поджидают их «люди в погонах».

На прошлой неделе всю Макеевку потряс один показательный случай. Там у 18-летнего местного юноши Владислава Гиневича бандиты из «МВД ДНР» изъяли паспорт, потребовав лично явиться за ним в «участок». Когда же парень пришел за документом, его несколько часов пытали, после чего тот скончался от травм головы. После того как печальное событие получило слишком громкую огласку, полицаи разместили сообщение, что, мол, «проводили профилактическую работу с учеником ПТУ Гиневичем, который систематически прогуливал занятия», а также «вели разъяснительную беседу о вреде наркотиков», но «юноша внезапно побледнел и потерял сознание». Вот такие происходят нынче в оккупации «профилактические» убийства.

Олег Полищук, «Деловая Столица»