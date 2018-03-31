Торгпредство РФ в Лондоне может быть закрыто

Великобритания может закрыть торгпредство РФ в Лондоне в ответ на высылку Россией британских дипломатов и требование привести в соответствие численность состава дипломатических миссий в двух странах

Великобритания охарактеризовала торгпредство России как «логово шпионов».

По данным источников, и его закрытие находится на рассмотрении на фоне того, как «Кремль нагнетает словесную войну, заявляя, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы».

Как сообщалось, Россия вышлет дипломатов ряда западных стран в качестве ответной меры на выдворение сотрудников российских диппредставительств.

Напомним, ранее 27 государств выдворили российских дипломатов. Больше всего российских дипломатов объявлены персонами нон-грата в США, Великобритании и Украине.

Daily Mail