В РФ допросили миллиардера из «кремлевского списка»

Миллиардер, совладелец группы «Сумма» и фигурант «кремлевского доклада» Зиявудин Магомедов был задержан и допрошен в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России

Вместе с Магомедовым задержаны несколько топ-менеджеров компаний «Суммы», сообщает российский «Коммерсант».

Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), однако ожидается, что в итоге речь будет идти о ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

В пятницу также были проведены обыски «по нескольким десяткам адресов, в том числе в квартирах и домах».

При этом в группе «Сумма» утверждали, что бизнесмен не был задержан или арестован, и называли допрос своего владельца «беседой со следователем».

Обыски в офисах группы компаний «Сумма» ее представитель также не подтвердила.

Магомедов и еще несколько человек, включая его брата, были допрошены в рамках 3 уголовных дел о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент процессуальный статус Магомедова неизвестен, отметил источник. По его данным, в рамках уголовных дел были проведены обыски по 70 адресам.

Как известно, Зиявудин Магомедов — владелец группы компаний «Сумма», которая объединяет предприятия в транспортной, энергетической и агргарной сферах. Считается приближенным к Дмитрию Медведеву, во время президентства которого получил подряды на строительство футбольного стадиона в Самаре и реконструкцию Большого театра.

Магомедов попал в «Кремлевский отчет», обнародованный администрацией президента США в январе 2018 года, к лицам из этого списка правительство США может применить санкции. В «Отчете» — 210 человек, из них 114 — чиновники и парламентарии, 96 — олигархи. В частности, там упоминаются представители администрации президента РФ, Госдумы и Совета федерации, а также все члены правительства во главе с Дмитрием Медведевым, члены Совета безопасности, главы федеральных агентств, руководители крупнейших российских предприятий.

Казначейство США добавило в список бизнесменов, состояние которых «согласно достоверным источникам», оценивается в размере 1 млрд. долл. США или более. Многие утверждают, что список олигархов был взят напрямую из списка российского Форбса.

«Коммерсант«