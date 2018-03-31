Инвесторы в РФ не придут. Развития не ждите

Не так давно Б.Титов, тогда ещё кандидат в президенты России, беседовал в Лондоне с отечественными предпринимателями, покинувшими страну по схожим причинам, пытаясь убедить их в желательности возвращения. Убедить удалось немногих, да и результат, показанный кандидатом 18 марта, не оставил сомнения в том, какой процент россиян ставит права предпринимателей на значимое место в системе приоритетов экономической политики. И, судя по всему, в ближайшие годы мы увидим старт не столько новой волны экономического роста, сколько очередной фазы передела корпоративной собственности.

Верной приметой этого является выход «на финишную прямую», пожалуй, самого «долгоиграющего» дела о рейдерском захвате предприятия, входящего в топ-200 российских компаний по стоимости активов – знаменитого «Тольяттиазота». Только что в суд в очередной раз ушло дело о хищении собственниками у их собственного предприятия в 2008-2011 гг. 5,5 млн.т аммиака и 1,8 млн.т карбамида, или 40-60% всего объема выпущенной за эти годы продукции. Характерно, что подобные же дела возбуждались и раньше – но положение изменилось, когда интерессантами стали миноритарии компании (в 2000-е «Ренова» В.Вексельберга, а в 2010-х «Уралхим» Д.Мазепина), а затем и крупные внешние игроки («Система» В.Евтушенкова). И если в 2010-м году собственникам предприятия, которые до этого вынуждены были уехать в Европу, удалось отстоять доброе имя и дела против них были закрыты, то сейчас на такое надеяться не cтоит: «декриминализация» экономических правонарушений осталась в прошлом, а суды в Ирландии, где владельцы всё ещё пытаются защититься от рейдеров, для российских «суверенных правоохранителей» сегодня мало что значат.

Дело «Тольяттиазота» уникально не только тем, что оно длится уже почти пятнадцать лет, но и тем, что формальным собственником предприятия остаётся человек, который пришёл в промышленный бизнес ещё в советскую эпоху. Владимир Махлай, превративший «Тольяттиазот» в одно из крупнейших в мире химических предприятий – «аналог» В.Черномырдина в газовой промышленности; человек, начавший директорствовать на химических предприятиях в конце 1970-х (я не буду пересказывать его историю, её может прочитать каждый. Все «красные директора» были «сдвинуты на обочину» если не в конце 1990-х, то в середине 2000-х, когда их заменили либо амбициозные финансисты, либо эффективные менеджеры, послужившие в силовых структурах и начавшие работать на госкорпорации – так что в случае с «Тольяттиазотом» мы имеем дело с вымирающим видом. С одной стороны – старая команда и её ставленники, при которых только за последний год объём производства карбамида вырос на хх%, компания привлекла инвестиции от Commerzbank и Международной финансовой корпорации, стала лауреатом премии РСПП, а и аварийность и травматизм на предприятии впервые оказались… нулевыми; с другой – структуры Д.Мазепина, известного тем, что все свои приобретения он осуществлял на заёмные средства, предоставлявшиеся исключительно госбанками, а предприятия, которыми он владел, cоздавали кризисные ситуации в целых регионах, и В.Евтушенкова, много раз побывавшего как победителем, так и жертвой жестоких корпоративных войн последнего времени.

Дополнительную пикантность всей этой истории придают попытки втянуть в неё людей, сам бэкграунд которых должен, казалось бы, внушить уверенность в близости владельцев предприятия к криминалу. Недавно в Тольятти был арестован вроде бы работавший на В.Махлая и его сына «бывший начальник службы безопасности» Б.Березовского; потом ещё выяснилось, что вице-президентом предприятия по экономике и финансам является американец, одно из преступлений которого состоит в том, что он встречался однажды в Киеве с директором ЦРУ. В наши дни, понятное дело, любой «украинский след» – это как работа на английскую разведку во времена Ежова, дальнейшие аргументы излишни (в связях с ИГИЛ В.Махлая тоже успели обвинить).

Когда наблюдаешь, кто стремительно поднимается в последние годы при поддержке государственных структур и правоохранительных органов к вершинам российского бизнеса, сложно поверить, что целью нового срока президента В.Путина является улучшение бизнес-климата и обеспечение экономического роста. Потому что по мере того как в России укрепляется благосостояние окологосударственных предпринимателей, деиндустриализация страны продолжается. К сожалению, но каждая новая волна передела и перераспределения собственности лишь дополнительно снижает внимание к созданию новых предприятий, к наращиванию производства, к повышению конкурентопособности. Разрушая последние бастионы индустриального предпринимательства ради процветания финансистов, не удастся добиться целей развития, как бы демонстративно они ни декларировались…

Владислав Иноземцев, «Эхо Москвы»