Содержанец Лукашенко. Россия не отпускает Беларусь

Заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов на днях сообщил, что его страна получит уже в ближайшее время кредит от Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 миллионов долларов. На самом деле это – российские деньги. И именно их одалживает Лукашенко вместо денег МВФ.

Международный валютный фонд выдвигает Минску условия, которые условно можно сравнить с условиями, которые выдвигаются Киеву. МВФ настаивает хотя бы на оптимизации управления убыточными государственными предприятиями – для того, чтобы подготовить их к частичной приватизации. Также идет речь о повышении тарифов в жилищно-коммунальной сфере. Но с этими условиями не соглашается Лукашенко. Он хочет в своей стране сохранять маленький Советский Союз.

Вся экономика Беларуси базируется на постоянных дотациях убыточным предприятиям и на выплатах гражданам денег, которых те просто не зарабатывают – за счет кредиторов, разумеется. И, естественно, за счет тех самых кредиторов остаются низкими тарифы. Лукашенко называет саму идею их повышения «унижением» для народа – ну, точно, как украинские популисты.

Вот только проблема в том, что вся эта игра – за чужой счет. За счет Путина, которому выгодно удерживать белорусов в своей сфере влияния и готовится к поглощению соседнего государства.

Однако, такой подход к содержанию «стабильности» в действительности загоняет белорусов и их экономику в тупик, из которого можно выбираться только путем радикальных экономических реформ. И чем больше Беларусь медлит с этими реформами, тем хуже для ее граждан. И даже более важно — хуже для детей этих граждан, остающихся без перспектив.

Два варианта развития

В случае краха режима Лукашенко, у белорусов есть два варианта развития. Первый — согласиться с полным поглощением Россией. Тогда какие дотации еще останутся, но предприятия все равно будут приватизированы и перейдут под контроль российских олигархов. Беларусь просто станет еще одним бедным российским регионом, окраиной без будущего.

И второй — развиваться тем путем, который выбрали украинцы. С мучительными реформами. С повышением тарифов. С выполнением условий международных финансовых организаций. С разочарованиями и кризисами — но и с правом жить собственной жизнью. И возможностью заработать собственные деньги и перестать быть иждивенцами.

Другого пути, к сожалению, нет. Или ты выбираешь непростой путь самостоятельного развития — или остаешься чужой колонией и продолжаешь зависеть от барских прихотей. Ведь Россия, в отличие от МВФ, не выставляет своим должникам никаких условий. Никаких, кроме покорности.

Виталий Портников, «Радио Свобода»