В Турции показали фильм об украинских «Киборгах»

В столице Турции Анкаре прошел показ фильма «Киборги» украинского режиссера крымскотатарского происхождения Ахтема Сеитаблаева.

Об этом 30 марта постановщик картины сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Киборги» в Анкаре. Только что завершился показ. Спасибо всем. А Крым – это Украина», – написал Сеитаблаев.

На премьере его фильма в Анкаре присутствовали: министр иностранных дел Украины Павел Климкин, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины Мария Ионова, посол Украины в Турции Андрей Сыбига, первая замглавы Мининформполитики Украины Эмине Джеппар.

7 декабря 2017 года в украинский прокат вышел фильм «Киборги» режиссера Ахтема Сеитаблаева о защитниках Донецкого аэропорта. Лента – художественная, но снималась по мотивам реальных событий. Съемки проводились в Киеве и Черниговской области. Общий бюджет фильма почти 48 миллионов гривен.

«Киборги» установили рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам.

Ахтем Сеитаблаев