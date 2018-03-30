Украина просит запретить демонстрацию символики из ОРДЛО на европейских футбольных матчах

С такой просьбой ФФУ обратилась к руководству УЕФА добавить к списку запрещенных к демонстрации во время матчей символики символики «ДНР» и «ЛНР».

Федерация футбола Украины направила обращение к FARE, организации, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе, с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символику так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Ранее ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики так называемой «ДНР» во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер», который состоялся в Риме 13 марта 2018.

Видео этого инцидента было опубликовано в фейсбук-группе Украинский футбол. Флаг незаконного вооруженного формирования «ДНР» был в секторе болельщиков итальянской команды.

Отметим, что после внесения символики в перечень запрещенной в FARE УЕФА сможет накладывать штрафные санкции на стадионы, где эта символика была вывешена.

Наказание может быть применено к командам и клубам, на матчах которых появится запрещенная символика.

Федерация футбола Украины