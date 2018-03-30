Высылка украинских дипломатов не повлияет на работу украинских дипмиссий в России

МИД Украины заверяет, что в России работает достаточно сотрудников дипломатических миссий и высылка 13 дипломатов не повлияет на работу дипломатических представительств Украины в России.

Решение Российской Федерации о высылке 13 украинских дипломатов не помешает способности Украины защищать украинских граждан за рубежом. Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в комментарии «Европейской Правде».

«У нас достаточное количество консульских сотрудников. Поэтому, к счастью, можно утверждать, что решение о высылке дипломатов существенно не повлияет на нашу способность защищать интересы граждан Украины как в Москве, так и в консульских округах», – заявила она.

Беца подчеркнула, что Россия выдвинула к дипломатам требование выехать за пределы страны в течение 48 часов, что является довольно нетипичным и для дипломатической практики в целом, и для нынешней волны высылки дипломатов.

Стоит заметить, что для дипломатов других стран РФ установила срок выезда от 6 дней до двух недель.

Пресс-секретарь МИД в то же время не стала называть количество украинских дипломатов, работающих в дипмиссиях в РФ. Официальный сайт МИД содержит фамилии 29 дипломатов в миссиях в РФ: 4 в посольстве, 7 в генконсульстве в Санкт-Петербурге, 14 в Ростове-на-Дону, по 1 в Новосибирске и Екатеринбурге. Однако несколько источников в МИД подтвердили «Европейской правде», что реальное количество значительно выше. «Мы не публикуем данные обо всех сотрудниках, в том числе из соображений безопасности», пояснил один из собеседников.

Напомним, Россия высылает 13 украинских дипломатов в ответ на объявление Киевом персонами нон грата 13 российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля в Британии.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал нонсеном высылку Россией украинских дипломатов в ответ на объявление Киевом персонами нон грата 13 российских дипломатов.

На данный момент, в ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля, Россия объявила персонами нон-грата дипломатов из 23 стран мира.

«Европейская Правда»