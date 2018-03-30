Россия высылает больше десятка украинских дипломатов

В ответ на объявление «persona non grata» чертовой дюжины российских дипломатов в Украине, ведомство Лаврова объявило о симметричном ответе и высылает такое же количество украинских дипломатов из России.

Россия высылает 13 украинских дипломатов в ответ на объявление Киевом персоной нон грата 13 российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля в Британии. Об этом сообщает МИД России.

В МИД РФ заявили, что были вызваны руководители дипмиссий ряда стран, которые ранее заявили о высылке российских дипломатов. Среди этих стран есть и Украина.

Им было заявлено об объявлении «persona non grata» соответствующего количества сотрудников дипучреждений этих стран.

«Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал нонсеном высылку Россией украинских дипломатов в ответ на объявление Киевом персонами нон грата 13 российских дипломатов.

Напомним, 26 марта Украина в знак солидарности с Британией и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС заявила, что выдворяет 13 российских дипломатов.

Добавим, что в ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля Россия объявила персонами нон-грата дипломатов 29 стран мира.

МИД России