Россию характеризуют две вещи: хамство и бравада

России уже никто в мире не верит. Да, Россию боятся, но это не страх перед «супердержавой», а это страх перед непредсказуемым и неадекватным обществом и государством.

Мне эта история сразу показалась, простите за скверный каламбур, ядовитой и даже более опасной, чем отравление Литвиненко. Нашему МИДу и нашему Кремлю так не показалось. Что ж, буду тешить свое самолюбие мыслью, что я умнее Путина и Лаврова. Хотя дело не в уме. Дело в том, что Россия занимает в отношении остального мира позицию хамства и бравады. Наших дипломатов выслали уже столько стран, что их лучше писать в строчку, потому что в столбик на одну страницу может не уместиться, пишет на страницах своего блога на сайте радиостанции «Эхо Москвы» Антон ОрехЪ.

Но мы говорим: да какая Исландия, да что за Албания, да все эти прибалты, чухонцы, да уж тем более и хохлы! Ой, грузины и те выслали одного товарища через швейцарскую миссию. У нас нет дипотношений, но они все равно исхитрились напакостить! Мы в это время выбираем всей страной название для ракеты, которая угробит земной шар и голосуем, какое консульство США лучше закрыть. Мы провозгласили себя межгалактической империей, и, конечно, все эти страны величиной, в лучшем случае, с Московскую область нам не ровня, не указ и вообще плевок на карте.

Мы не замечаем, что дипломатов высылают не только члены НАТО и даже не только члены ЕС. Что высылает и дружественная Венгрия, например. Этот список уже не сократится – он будет только расширяться. И чем больше будет с нашей стороны хамства и бравады, тем больше будет шляться по коридорам МИДа дипломатов, внезапно оставшихся без работы в десятках стран.

Мы можем сказать, что весь мир пляшет под дудку Вашингтона, втайне мечтая, чтобы весь мир плясал под нашу балалайку. Мы можем зарыться во все своим комплексы и сказать, что это происходит только потому, что мы сильные, и нам все завидуют, боятся нас и гадят. Раньше мы говорили, что это делают потому, что у нас выборы — но выборы прошли, а гадости только усилились.

На самом же деле нам просто не верят. Доказательства по отравлению Скрипалей, наверное, есть, но они не настолько очевидны и ошеломляющи, чтобы страна за страной день за днем выдворяла российских дипломатов. Это демонстрация недоверия.

Это не страх перед сверхдержавой, это страх перед неуправляемой страной, которая в любом месте может отчебучить что угодно. Что там Скрипали, если был Крым, в конце концов! А еще это демонстрация одной совершенно непонятной нам вещи. Что нельзя просто так взять и укокошить человека. Что покушение даже на двоих людей – это повод для мировой обструкции.

Наш МИД попрекал британцев, что они не могут защитить на своей территории российских граждан. Попрекал в тот день, когда в самой России был траур, когда сама Россия не уберегла 41своего ребенка. Так что для сотрудников российских представительств все актуальнее становится фраза «Пора валить». Для их транспортировки на родину пора заказывать самолеты. Главное только, чтобы не тот, «кокаиновый», так лихо возивший посылки из посольства в Аргентине.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»