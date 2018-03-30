Технология перенаправления ненависти. Как Украина стала виновной в трагедии в Кемерово

Как в России с успехом применяют технологию перенаправления ненависти на примере страшной трагедии в Кемерово. 85% кемеровцев поддерживает власти, а виноватой во всем оказывается – Украина.

События прошедшей недели в Украине, России и мире. Чем запомнится прошедшая неделя и наиболее значимые события этих дней – все это в новом еженедельном видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Технология перенаправления ненависти и почему Путин главный пострадавший при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»; зачем Россия ищет и находит «украинский след» и как создается элизия непогрешимости российской власти.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»