Иллюзия борьбы Добра со Злом. Противостояние Россия–Запад в сознание украинцев

Мы в упор не видим, как обломки стремительно разрушающейся старой системы миропорядка летят на нас с бешеной скоростью, угрожая утащить нас на дно вместе с нашими фантомами.

В последнее время я все чаще начал обращать внимание на то, что в украинском медиа-дискурсе некоторые аспекты мироустройства и глобальной политики приобретают довольно интересную тенденциозность. В разговорах с журналистами и в бесчисленных передачах на ТВ роль Европы и в целом Запада всегда приобретает один единственный и всегда правильный оттенок – Запад всегда прав, пишет эксперт «Украинского института будущего» Илья Куса на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля».

При этом любопытным остается то, что украинское информационное пространство всегда с удивлением воспринимает те или иные негативные события, произошедшие в Европе или США, считая их скорее досадным исключением, нежели частью их политической жизни.

В этих постоянных удивленных возгласах и примитивных противопоставлениях Европы и Украины просматривается какая-то совершенно нездоровая сельская простота. Всякий раз, когда в новостях про «фейлы» фигурирует Европа или США, украинское ТВ (а с ним и большая часть населения, которая смотрит это ТВ) взрывается искренним или натужным непониманием и начинает искать оправдания, будто бы пытаясь избежать чувства стыда за Европу, в которую мы идем.

Вот, например, Евросоюз, вслед за США и Великобританией, объявил о массовой высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля. В ответ, Россия объявила о депортации европейских и американских дипломатов.

Этому предшествовала беспрецедентная по своим масштабам и уровню агрессивности информационная кампания США и Великобритании против РФ, специальное заседание Совбеза ООН, введение новых, демонстрационно-косметических, санкций и очередная словесная перепалка между Москвой и Вашингтоном. На лицо – целенаправленное, вполне себе управляемое обострение конфронтации между Западом и Россией, подстегиваемое с тех пор, как в США к власти пришли республиканцы.

Никакой теории заговора – обычная для сегодняшнего времени эскалация, курс на которую взяли обе стороны. Но если вы взгляните на украинское медиа-пространство, то окажется, что ничего подобного нет. Никакой эскалации, никакой конфронтации, а лишь борьба условного «добра» с условным «злом», при этом наступает лишь последнее, а первое – обороняется. «Добром» тут выступает Запад, который всегда и во всех случаях прав, а «зло» — это Россия, которая замешана во всех глобальных политических процессах, имеющих негативную с точки зрения западного нарратива коннотацию.

При этом может сложиться впечатление, что Владимир Путин настолько могущественен, что влияет на выборы во всем мире, контролирует все крупные террористические организации от Талибана до «Аль-Каиды» и вообще ведет одностороннюю войну с Западом, а те лишь защищаются. Отравление Скрипаля – это дело рук РФ, в этом нет никаких сомнений, а Запад просто-таки реагирует на этот «акт агрессии» и пытается «убить дракона». В центре всего этого дискурса – абсолютная и слепая вера в непогрешимость западного общества, политического класса и спецслужб.

Вопрос вовсе не в том, виновата Россия или нет. Речь идет о более глубинных проблемах восприятия украинцами нынешнего мироустройства. Вернее, не украинцами как массы, а журналистско-экспертной средой, которая пала жертвой информационного нарратива, описанного выше и активно его культивирует, постепенно превращая в подобие тотема со всеми вытекающими последствиями для информационной экологии человека.

Фанатичная вера в то, что условный Запад – это нечто, совершенно непохожее на Россию и подобные ей режимы – пример оптической иллюзии, которую отчасти формирует сам Запад в рамках своей информационной политики и которая распространяется посредством самообмана и самоцензуры, в том числе журналистами и ЛОМами, задающими тон нашего с вами информационного дискурса.

Когда во Франции задержали экс-президента Николя Саркози, я также слышал от некоторых журналистов удивленные замечания, мол, как такое возможно. Изо всех сил, они будто бы пытались найти оправдание тому, что Саркози – бывший президент одной из ведущих европейских стран – замешан в схеме отмывания «грязных денег» и политических убийств. Ведь это российские, африканские, азиатские диктаторы таким занимаются, но никак не лидеры «свободного мира»!

Поэтому Николя Саркози очень быстро становится исключением из правил – фриком в европейском дискурсе. А если его еще и связать с условным «врагом», с которым борется Запад, то тогда все встанет на свои места, и его поведение вообще можно оправдать «внешним вмешательством».

Вот и с Дэвидом Кэмероном так произошло. Примерный британский политик, эталон английского стиля и ума, вдруг совершает безумный поступок – организовывает референдум по выходу Британии из Евросоюза в угоду своим личным амбициям и интересам. Нет, это все неправда! Дело в том, что референдум – это дело рук России, которая влезла в результаты голосования и фальсифицировала их, а британцы не хотят выхода, их элита – жертва действий РФ. Ведь нельзя же представить, чтобы премьер-министр Великобритании, как самая важная часть вроде бы стабильного истеблишмента, вдруг поставил собственные политические интересы выше государственных? Ну конечно же, нет.

Аналогичная ситуация происходила и после скандальных публикаций «райского досье» и «панамского досье» — десятков миллионов документов, доказывающих наличие у лидеров стран мира офшорных счетов, через который они могли спокойной отмывать деньги. Для украинцев эта новость стала настоящим ужасом.

Очевидно, что все ожидали увидеть в этом списке каких-то «чудовищ» типа Башара Асада, Владимира Путина, Родриго Дутерте, Си Цзиньпина, Роберта Мугабе, Николаса Мадуро и прочих. Но кроме них, там по непонятным причинам оказались и имена Дэвида Кэмерона, Ильхама Алиева, Елизаветы II, Пола Мартина, Уэсли Кларка, Уилбура Росса и других порядочных и непогрешимых политических лидеров. Более того, все оказалось еще хуже: в списках фигурировали такие компании как «Apple», «Nike», «Glencore», «Avianca».

В общем, для части людей это стало разрывом шаблона. Естественно, пошли разговоры о том, что европейцы и американцы (и их союзники в Азии) не могут заниматься отмыванием денег, а само наличие офшорного счета еще не означает криминала. А если он и был, то это скорее исключение из общей системы, а не ее часть. В этом и содержится грубейшая ошибка в восприятии нашего мира.

Наивно-романтическая вера в справедливое мироустройство, в котором борются благородные рыцари с Запада и уродливые и жестокие орки Мордора, всегда олицетворяющий одни и те же страны – основа нынешнего украинского информационного нарратива, в которой вплетена характерная для украинцев провинциальность и местечковость и возросший в последнее время украиноцентризм в восприятии около-украинских событий. В некотором смысле, оно и понятно.

На фоне беспрецедентных для Украины социально-политических потрясений последних 4 лет и постепенного возрастания популизма в политике общество стало все более деморализованным, разобщенным и поляризованным. Журналисты, политики и эксперты, формирующие сегодня общественное мнение, лишь подыгрывают этому дискурсу, дабы не растерять свой рейтинг и не выпасть из общего мейнстрима, будь он даже неправильным.

К примеру, возьмем войну в Сирии. В украинском медиа-дискурсе этот конфликт рассматривается через ту же призму, как и все остальное. Абсолютным «злом» в нем является Россия, Иран, Сирия как апологеты темной стороны силы, а абсолютным «добром» являются США, Великобритания, Франция и все их союзники. И любое сообщение о каких-либо неправомерных действий со стороны Запада в Сирии встречает ожесточенное сопротивление: но ведь не может же Британия или США делать то же самое, что и Россия и Иран!

Автоматическая непогрешимость Запада проявляется все 7 лет войны. Ярчайшим примером этого стало освещение в украинских СМИ двух параллельных и похожих друг на друга процессов – битвы за восточный Алеппо и битвы за восточный Мосул в 2016-2017 годах. В одном случае темные силы сражаются с добром, которое терпит героическое поражение. Во втором случае – это сражение добра с темными силами, захватившими в заложники целый город. Два процесса, в одно и то же время, абсолютные разные информационные кампании.

В свое время Турция была для украинских СМИ главным союзником, особенно после уничтожения на своей границе российского Су-25 в 2015 году. И снова вокруг этой ситуации вырос тотем, которую у нас взращивают много лет – «добро» в виде Турции как члена НАТО борется со «злом» в виде России и Ирана. Другого варианта не дано.

Однако после нормализации отношений Турции с РФ и возникновению альянса Москва-Анкара-Тегеран украинское медиа пространство казалось совершенно растерянным. Как же член НАТО мог пойти на союз с РФ, пусть даже ситуативный? Как США и Турция могут вообще поссориться? В украинской версии реальности это совершенно безумный и, позвольте, даже предательский шаг. Поэтому уже через некоторое время Реджеп Тайип Эрдоган быстро из успешного реформатора превратился в такого же «фрика», как и Саркози, мол, это просто сбой в системе, такое бывает, когда правитель долго сидит на троне.

Мне кажется, умышленно или невольно отбрасывая объективную реальность, наше общество и те, кто формирует мировоззрение масс, лишь пытается сбежать от проблем, которые нас окружают. Деньги и власть всегда руководили миром. «Грязные» деньги – это часть любой политической системы, в том числе и часть европейской политики.

Про «грязные дела» в США я вообще молчу. Российские спецслужбы взрывали людей в Буйнакске и Москве, чтобы начать войну в Чечне. Американские спецслужбы нагнетали истерию и фальсифицировали документы, чтобы начать войну в Ираке. Когда-то французы убивали британцев в Палестине, а англичане уничтожали французских агентов в Ираке и Иордании.

Как и РФ, США активно поддерживали лояльных им диктаторов по всему мира. Голландцы убивали индонезийцев в угоду своим интересам. Русские воевали с Грузией ради достижения геополитических целей. Французы бомбили Ливию из-за Каддафи. Все это – часть глобального миропорядка, часть системы, которой руководят интересы, деньги и власть. Вот только такое впечатление, что в Украине это слабо понимают.

Таким образом, на выходе мы получаем пространную картинку мира, в которой все до боли просто, Запад борется со злом, Украина – главная арена битвы между двумя гигантами, а результат этой битвы всем известен давно, просто надо «немного потерпеть и верить в победу». Конечно, картинка эта, умышленно или невольно проданная СМИ, выглядит неплохо для населения, подавленного войной, экономическими проблемами, социальной неустроенностью, однако она совершенно оторвана от реальности.

Оптическая иллюзия, разделяющая мир на светлый цивилизованный Запад и темный варварский Восток, так хорошо державшаяся во времена Римской империи, порождает совершенно немыслимую ситуацию, когда журналист вешает ярлык на эксперта или аналитика за его априори субъективный анализ, если он хоть немного отходит от мейнстримной идеи.

Задание журналиста – это докопаться до истины, разобраться в вопросе и при малейших сомнениях выводить эти вопросы в публичную плоскость. Однако у нас все наоборот – журналисты, имея уже готовую «agenda» и четкую позицию, противопоставляют ее с выводами аналитиков и экспертов, втягиваясь в дискуссии на той или иной стороне.

Парадокс нашей искривленной реальности порождает ту самую «зрадо-переможную» шкалу, по которой сегодня измеряются все политики, эксперты и медиа. Большинство подстраиваются под эту новую систему и появившуюся из этой «банки» реальность. Это в свою очередь затягивает туда и политический класс, поскольку такой метод оценки постепенно прямо влияет на внутреннюю легитимность человека в глазах общества.

Отсюда и все наши проблемы, связанные с системными провалами в стратегических коммуникациях и планировании. Живя в виртуальном мире и подстраиваясь под его удобства, мы перестаем отличать миф от реальности и не можем адекватно оценить причинно-следственные связи того или иного политического процесса.

Именно поэтому для нас Надежда Савченко стала героем и символом борьбы с РФ, а назначения Джона Болтона и Майка Помпео в США – это абсолютная победа. И именно поэтому мы в упор не видим, как обломки стремительно разрушающейся старой системы миропорядка летят на нас с бешеной скоростью, угрожая утащить нас на дно вместе с нашими фантомами.

Илья Куса, «Хвиля»