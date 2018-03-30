Земан считает обвинения России в отравлении Скрипаля бездоказательными

Великобритания не предоставила достаточно убедительных доказательств причастности РФ к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает издание Parlamentni Listy.

«Соединенное Королевство еще не предоставило никаких доказательств, есть подозрения, но это не доказательство. Я понимаю акцию солидарности, но я бы хотел увидеть доказательства», — сказал Земан.

По его словам, он ожидает высылки из Москвы трех чешских дипломатов в ответ на решение Праги выслать трех российских сотрудников диппредставительства.

«Наше посольство в Москве значительно меньше, чем посольство России здесь, и для нас это создаст большие трудности», — добавил Земан.

Как сообщало «Гуляй Поле», 27 марта 2018 года Земан поручил главе Службы безопасности и информации (СБИ) Михалу Коуделке проверить версию о возможном производстве в стране группы нервно-паралитических веществ «Новичок», которыми были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Parlamentni Listy