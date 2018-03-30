СБУ задержала пятерых «телефонных террористов»

Сотрудники Службы безопасности разоблачили пятерых «анонимов», совершивших ложные сообщения с угрозами террористического характера в Киеве.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Так, в Деснянском районе оперативники спецслужбы задержали местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения придумала историю о «минировании» жилого дома.

Также были разоблачены трое жителей разных районов столицы, которые из хулиганских побуждений ложно сообщали о минировании одного из административных госучреждений.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса.

Также оперативники спецслужбы установили, что один из звонков ложном минировании торгового центра центре столицы был совершено с территории России.

СБУ