Медведчук обещает не убегать в Россию

В случае, если Генпрокуратурой будут выдвинуты обвинения в пособничестве попытке госпереворота, в чем обвиняются Надежда Савченко и Владимир Рубан, лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук не собирается убегать из Украины

Об этом он сказал в интервью ВВС.

«Я законопослушный гражданин, и желаю процветания моей стране, Украине. Поэтому заниматься ерундой, интеллигентно выражаясь, в вопросах каких переворотов мне, по меньшей мере, было бы странно», — отметил кум президента РФ Владимира Путина.

По его словам, он не сторонник никаких революционных преобразований, а тем более государственного переворота, поэтому не опасается возможных обвинений со стороны ГПУ и Юрия Луценко.

«Исключать ничего нельзя», — ответил о на вопрос, возможны ли вообще подобные обвинения в его сторону.

«А учитывая уязвимость правовой системы Украины, может быть и задержание, и арест, и уголовные дела конкретно против меня. Я ничего не исключаю, хотя уверен, что юридических оснований для этого абсолютно никаких нет», — считает Медведчук.

При этом он уверяет, что на сегодня у него никаких планов нет и бежать из Украины он не собирается.

«Любые планы для стрессовых ситуаций обычно не действуют. Есть просто убеждение, что я прав, а то, в чем меня пытаются обвинить, — полный абсурд. Больше ничего нет. Я это исключаю полностью», — добавил политик.

ВВС