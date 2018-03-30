В России задержали брата пранкера Вольнова

В Архангельске задержан двоюродный брат скандального пранкера Вольнова Стас Кувиков

Сейчас следственные органы Архангельска проводят в отношении него проверку о торговле детской порнографией.

Известно, что у Кувикова провели обыски и изъяли жесткие диски с теми самыми материалами. Следователи решают вопросы о переводе его в статус подозреваемого.

Отмечается, что Кувиков поддерживает связь с пранкером и считает, что его привлекают к уголовной ответственности из-за Вольнова.

Напомним, Следком РФ обвинил украинского пранкера в распространении информации о гибели 300 человек на пожаре в Кемерово.

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская позднее подчеркнула, что объявление в розыск в России Вольнова не означает, что Киев выдаст его россиянам.

В МВД заявили, что Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова.

«Лайф»