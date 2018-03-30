ОБСЕ планирует устройство новых баз на Донбассе

На территории оккупированных районов Донецкой области, в том числе возле границы с Россией, планируется открыть новые передовые патрульные базы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости линии соприкосновения, например, в Докучаевске, там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка», — сказал Хуг.

При этом он уточнил, что по поводу этих двух населенных пунктов ОБСЕ до сих пор не получила однозначного ответа от боевиков Донецка о том, готовы ли они оказать миссии соответствующую поддержку для открытия там передовых баз.

«Вооруженные формирования сами просят, чтобы миссия освещала полную картину, но если они не предоставляют нам полный доступ, то о какой полной картине может идти речь?» — отметил представитель миссии.

Хуг высказал надежду, что «путем диалога количество таких инцидентов снизится».

«Украинская правда»