Медведчук открестился от Савченко

«Украинский выбор» не является тем «мозговым центром», который помогал Надежде Савченко и Владимиру Рубану организовывать госпереворот в Украине

Об этом в интервью ВВС заявил кум президента России и лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук.

«Тот мозговой центр, который ищет господин Луценко, — это не я, и не «Украинский выбор». Я уверен, что генпрокурор не имеет права делать подобные публичные заявления, которые являются политически мотивированными», — подчеркнул политик.

По его словам, он уже «изучает основания», чтобы обратиться в суд к Луценко о защите чести и достоинства.

«Только эти основания будут установлены, я это, безусловно, сделаю», — добавил Медведчук.

При этом он уверяет, что с Савченко никогда не был знаком, а с Рубаном, который до 2013 года был членом «Украинского выбора», разорвал отношения в 2014 году.

«Я занимался вопросом освобождения Савченко и считаю, что сделал очень много для того, чтобы она была освобождена из российской тюрьмы и приехала в Украину. Ни до этого, ни после этого я с ней не успел познакомиться, я не считал это необходимым для себя. Поэтому поиск моей причастности к Савченко, Рубану и их делу я считаю полным абсурдом. Любые заявления на эту тему — это политический заказ, политические инсинуации, не более», — заявил Медведчук.

ВВС