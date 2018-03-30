Госдеп США: Россия – не жертва

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт прокомментировала решение Москвы о зеркальной высылке американских дипломатов и закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

По мнению Нойерт, Россия в этой ситуации «не должна выставлять себя как жертву».

Она подчеркнула, что реальными жертвами в этой ситуации являются люди, находящиеся в больничной палате в Великобритании и медицинские работники и спасатели в Солсбери, которые могли оказаться в зоне действия химического оружия и которым придется долгое время находиться под наблюдением врачей.

Нойерт также озвучила письмо посла США в России Джона Хантсмана, где говорится, что Москва не заинтересована в проведении диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Представитель Госдепа отметила, что США оставляют за собой право предпринять дополнительные акции в ответ на действия России.

Нойерт назвала российские заявления о непричастности к химической атаке в Солсбери кампанией по дезинформации.

«Они мастера пропаганды», — добавила она, подчеркнув, что Москва «движется в сторону дипломатической самоизоляции».

Напомним, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй назвала «весьма вероятной» причастность России к их отравлению боевым отравляющим веществом «Новичок». Российские власти объяснений по «Новичку» так и не дали, но заявляли об «украинском следе» вещества, о том, что «Новичок» делали в Великобритании, США, Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии. Также в МИД РФ заявили, что британские власти «срежиссировали» отравление Скрипаля.

14 марта Великобритания выдворила 23 российских дипломата в связи с этим инцидентом. С 26 марта к ней присоединились 27 союзников. Также Британия выдала ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения.

«Радио Свобода»