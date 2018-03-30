Трамп предупредил Путина, что победит в гонке вооружений

Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером России Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты победят в возможной гонке вооружений между этими двумя странами.

Об этом передает телеканал NBC News.

«Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю», — передают слова президента США двое чиновников.

Отмечается, что данный разговор между Трампом и Путиным состоялся 20 марта.

При этом источники приближенные к Дональду Трампу передают, что заявления Путина в ходе послания Федеральному Собранию о новых системах российского вооружения вывели Дональда Трампа из себя.

NBC News