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Новости

Трамп предупредил Путина, что победит в гонке вооружений

NBC News
30 марта 2018

Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером России Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты победят в возможной гонке вооружений между этими двумя странами.

Об этом передает телеканал NBC News.

«Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю», — передают слова президента США двое чиновников.

Отмечается, что данный разговор между Трампом и Путиным состоялся 20 марта.

При этом источники приближенные к Дональду Трампу передают, что заявления Путина в ходе послания Федеральному Собранию о новых системах российского вооружения вывели Дональда Трампа из себя.

NBC News

Tags: Владимир Путин, гонка вооружений, Дональд Трамп

© Гуляй Поле

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