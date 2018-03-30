С апреля RT прекратит вещание в Вашингтоне

Российский пропагандистский телеканал Russia Today 1 апреля прекратит свое вещание в Вашингтоне

Американские ретрансляторы WNVT и WNVC в марте 2017 года продали на торгах свои частоты за 182 млн долл. Следовательно, они больше не будут сотрудничать с компанией MHZ Network, которая распространяет контент RT, Deutsche Welle, France 24 и других зарубежных телекомпаний. Сигнал указанных вещателей также перестанет быть доступным по кабельному телевидению.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала произошедшее со статусом иностранного агента.

«Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто горячо и искренне убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», — приводят ее комментарий на сайте телеканала.

Напомним, Russia Today объединяет четыре круглосуточных информационных телеканала, вещающие из Москвы более чем в 100 странах мира на английском, арабском, испанском и французском языках.

В ноябре 2017 года министерство юстиции США заставило RT America зарегистрироваться как иностранный агент в США. Телеканал изменил схему подачи финансовых отчетов, а произведенные им программы стали маркировать как пропаганду иностранного правительства.

«112-Украина«