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Новости

Аслунд считает, что украинскую энергетику контролирует РФ

«ДС»
30 марта 2018

Правительство Украины в интересах обеспечения национальной безопасности должно прекратить контроль российских олигархов над большей частью украинской электросети

Такой совет высказал экономический эксперт «Атлантического Совета» Андерс Аслунд в своей публикации относительно ситуации на энергорынке Украины.

«У Украины есть проблема на уровне национальной безопасности в своей электросети. Выходит за пределы понимания тот факт, что 11 из 24-х облэнерго в Украине в значительной мере принадлежат российской группе под руководством российского националиста Александра Бабакова, который находится под санкциями соответствующих стран за его роль в российской оккупации и аннексии Крыма на посту вице-спикера Российской Госдумы», — пишет американский эксперт.  

К тому же, Бабаков фигурирует в так называемых Панамских бумагах, добавил Аслунд.   По требованиям санкций США и европейских стран, имущество и активы Бабакова должны быть заморожены.

«Украинское правительство должно заблокировать его активы с целью национальной безопасности. Мы тут беспокоимся о российских кибератаках на украинские сети, в то время как их большая часть находится в собственности, под контролем и в эксплуатации врага», — подчеркнул Аслунд. 

Эксперт также обратил внимание, что другим собственником значительной части сетей является Константин Григоришин. Он, наоборот, был гражданином России, но потом получил украинское гражданство.

Аслунд также напомнил, что законодательство о рынке электроэнергии в Украине было утверждено Верховной Радой еще в июне 2017 года. И хотя документ вступил в силу сразу, большинство его положений остаются невыполненными.

«ДС»

Tags: Андерс Аслунд, Россия, энергетика

© Гуляй Поле

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