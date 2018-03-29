Пострадавшая от химической атаки Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить

Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить, об этом сообщают информированные источники. В тоже время состояние здоровья ее отца Сергея Скрипаля остается критическим.

Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия уже не находится в критическом состоянии, она в сознании и может говорить. Об этом сообщает «ВВС» со ссылкой на несколько источников.

«ВВС» узнало из отдельных источников, что госпожа Скрипаль является в сознании и разговаривает», – говорится в сообщении.

В то же время ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии, сообщили изданию в окружной больнице Солсбери.

Как известно российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили на территории Великобритании в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что российские спецслужбы причастны к покушению на убийство, в знак протеста Великобритания выслала 23 российских дипломатов.

Сейчас к «высылке российских дипломатов» присоединилось 29 стран, среди них и Украина, которая отозвала 13 россиян из российских ведомств.

«ВВС»