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Новости

Словения отозвала своего посла из России из-за отравления Скрипаля

«Гуляй Поле»
29 марта 2018

Посол отозван для консультаций в связи с террористическим актом совершенным в британском Солсбери. Уже 29 стран поддержали Британию и собираются выслать российских дипломатов.

Словения отзывает своего посла в России для консультаций в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом в Twіtter сообщил премьер-министр Словении Миро Церар.

«В связи с недавними событиями в Великобритании Словения отзывает нашего посла в России для консультаций в Любляне», – сообщил Церар.

Напомним, уже 28 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В четверг Грузия присоединилась к высылке дипломатов РФ, став 29 страной.

Кроме того, Болгария, Люксембург, Словакия, Мальта и Португалия вызвали своих послов в РФ для консультаций.

Среди стран ЕС никоим образом не «наказали» Россию Австрия, Кипр и Греция.

«Гуляй Поле»

Tags: Великобритания, дипломаты, ЕС, Россия, Сергей Скрипаль, США, Украина

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