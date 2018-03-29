В Кемерово обнаружили живы трех человек пропавших без вести на пожаре

Трое считавшиеся пропавшими без вести на пожаре в Кемерово найдены живыми. Официально без вести пропавшими теперь считают 64 человека.

Три человека, которые считались пропавшими после пожара в Кемерово, найдены живыми. Об этом заявили в Следственном комитете России, передает «РБК».

Отмечается, что таким образом, число заявлений о пропавших без вести «пришло в соответствие» с ранее объявленным числом жертв – 64.

«В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в СК поступило 67 заявлений о пропаже людей на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в то время, как по данным российских правоохранителей, в морге находятся 59 погибших.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что ходят противоречивые сведения о числе погибших в пожаре.

«РБК»